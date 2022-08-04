解放雙手！　伊萊克斯110V智能洗程洗碗機享完美極淨生活

▲伊萊克斯推出適用一般家庭用電110伏特的獨立式洗碗機，具備衛生殺菌功能及高溫洗程，還擁有節約洗程可選擇，能省下水電費用的同時，還能為全家人健康來守護。（採訪撰稿／記者蒲世芸；攝影剪輯／記者楊詩益）

記者蒲世芸／採訪報導

疫情期間自煮風潮興起，越來越多民眾喜歡在家料理，也有許多上班族自備便當方便掌握飲食健康；而烹飪後的碗盤清潔，也促使洗碗機的討論度提升。民眾歐小姐說，「我家沒有洗碗機，因為之前我會覺得洗碗機都要放在櫥櫃裡面，比較麻煩。可是我發現最近有品牌有出獨立式的洗碗機，感覺上非常方便，廚房就不用改格局，感覺可以試看看。」民眾李先生則提到，「家裡我有買洗碗機，因為去年開始我有控制飲食，再加上自己會做一些減醣的食物，而且親朋好友因為知道我會做菜，有時候會來家裡吃飯，有個洗碗機可以讓我在碗盤清潔上省下滿多時間。我一開始自己先上網做了功課，加上實際去百貨公司體驗，就覺得它真的滿好用的。」

▲伊萊克斯極淨呵護300獨立式洗碗機，分別有10人、13人以及15人份容量可選擇。（圖／記者楊詩益攝，下同）

根據品牌調查，今年洗碗機預估銷售成長50％，其中來自瑞典的百年家電品牌伊萊克斯，更是深受消費者關注。民眾李先生提到，「一般我們洗碗都會用熱水清洗，才可以去除一些油漬和細菌。像我這次買的伊萊克斯這台洗碗機，它就有熱水的功能可以來做洗淨，這是雙手沒有辦法做到的事情；再加上它有一個智能設定功能，可以依照我碗盤多寡去設定我的水量，讓我滿驚訝的是它真的滿省水的。我覺得洗碗機要挑選至少10人份以上的容量，像一些大的鍋具、碗盤才放的進去，即使朋友來比較多的人，碗也都可以一次全部清洗，讓我覺得很滿意。」

▲珍愛的玻璃酒杯也有專門放置處。

適用一般家庭用電110伏特，相較手洗，衛生殺菌功能及高溫洗程可移除細菌及病毒。還擁有節約洗程功能，碗量多或少都可以輕鬆解決。極淨呵護300獨立式洗碗機，分別有10人、13人以及15人份容量可選擇，其中10人份容量機型寬度為45公分，特別適合小宅使用。而不論哪種機型，都能彈性調整上碗籃及餐具放置處。

▲大型鍋具也能輕鬆放入清洗。

另外15人份獨立式洗碗機，裡面配有可拆卸餐具抽屜，10人與13人份洗碗機則是搭配餐具籃，皆可依照清洗需求彈性調整內部配置，即使大型鍋具都能放入清洗。加上洗碗機是透過上、中、下層水柱沖洗碗盤，因此只要角度放對，搭配洗碗機冷熱氣體交換，內部進行氣體循環，碗盤乾燥不潮濕。而300系列15人份獨立式洗碗機還擁有貼心置物設計，包含放置玻璃酒杯的軟柄、專屬刀叉匙餐具抽屜，以及4個下碗籃可調整支架。伊萊克斯遵循以人為本的品牌精神，人性化功能的極淨呵護，貼近需求讓生活更輕鬆。