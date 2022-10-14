白俄控「鄰國挑釁」想強奪領土！祭反恐政策　維安部隊握大權

▲俄羅斯與白俄羅斯進行聯合軍事演習。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

白俄羅斯外交部長馬凱（Vladimir Makei）表示，政府舉行數場會議後，引入一項反恐行動政策，維安部隊將被賦予廣泛權力，以處理外部威脅，避免或回應鄰國的挑釁，「有消息指出，一些鄰國正在計畫挑釁，基本上就是要奪取白俄羅斯的部分領土」。

《路透社》報導，白俄維安部隊獲得的權力，包括拘留人民以確認身分、禁止人民組織運動、竊聽及控制所有通訊，且探員可以不受阻礙進入任何地方。

▲白俄總統盧卡申科（左）是俄羅斯總統普丁的親密盟友。（圖／路透）



白俄羅斯本周一連串軍事活動，吸引烏克蘭及西方國家的注意，並被視為派兵支持俄羅斯的跡象。總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）10日同意與俄部署一支地區聯合部隊，應對邊境緊張局勢，也就是「基輔與其西方支持者對白俄的明顯威脅」，並指控基輔計畫對該國發動攻擊。

根據官媒《白俄通訊社》（Belta），盧卡申科已經下令情報機構必要反恐措施，「我們必須擁有反制的選項，包括軍事選項。這是為了及時識別與定位威脅，並在必要時刻，充分回應任何針對白俄的軍事表現。」