女客染髮到一半腸胃炎「狂吐狂拉」　暖男髮型師急診陪伴到凌晨

記者蔡紹堅／綜合報導

山東青島一名女子日前到髮廊染頭髮，不料染到一半突然肚子劇烈疼痛，吃了腸胃藥也沒有效，還在廁所拉肚子拉到昏倒，最後被送到醫院急診室。令人感動的是，暖男髮型師非常盡責的陪著女子前往了急診室，還陪伴到凌晨3點，並一直安慰女子「頭髮染得不錯」。

根據《半島網》報導，女子表示，10月1日她到一家髮廊染髮，因為已經染了6個小時，她肚子太餓，叫了一份外賣炒麵來吃，結果才吃完半個小時，肚子就開始痛了，「當時我還要了兩顆腸胃藥吃，沒有用，不久就開始上吐下瀉。」

▼女客染髮到一半腸胃炎，被救護車送往醫院。（圖／翻攝微博）



跑了無數次廁所後，女子累得倒在廁所地上，幸好髮型師很快發現，叫了救護車，並陪著女子前往醫院。

女子說，她就是吃壞肚子引起的急性腸胃炎，到醫院以後全身沒勁，都是髮型師推著她，連錢都是對方墊付的，「還好，打了消炎藥、止痛藥之後就沒事了。」

女子提到，讓她最感動的是，打完點滴已經是凌晨3點，髮型師卻一直陪伴著她沒有離開，還安慰她「頭髮染得不錯」，並說要送她回家。

髮型師則說，他覺得陪著客人到醫院是理所當然的，「我不只是髮型師啊，也是這家店的老闆，事情發生在店裡面，我就有責任與義務要幫忙解決。」