全球財富報告出爐！台灣人均淨資產「亞洲最富有」　世界排名第5

▲台北101矗立在台北市信義區。（圖／記者周宸亘攝）



記者吳美依／綜合報導

全球最大金融服務集團安聯12日發布「2022年全球財富報告」（Allianz Global Wealth Report 2022），詳細分析與檢視57國的家庭資產及債務狀況。在人均淨金融資產方面，台灣高達13萬8220歐元（約新台幣430萬元）排名第5，超車新加坡、日本及南韓，而第1-4名分別為美國、瑞士、丹麥、瑞典。

▲人均淨金融資產方面，台灣以13萬8220歐元排名第5。（圖／翻攝Allianz Global Wealth Report 2022）

▲在人均金融資產總額方面，台灣以16萬4610歐元名列第9。（圖／翻攝Allianz Global Wealth Report 2022）

另一份數據顯示，在人均金融資產總額方面，台灣則達到16萬4610歐元（約新台幣513萬元）名列第9，在亞洲僅次於新加坡。不過在家庭債務佔GDP比例方面，南韓109%位居第一，泰國與台灣以90%併列第二。

▲家庭債務佔GDP比例方面，台灣以90%與泰國併列第二。（圖／翻攝Allianz Global Wealth Report 2022）

報告指出，2021年各國貨幣政策推動股市看漲，全球金融資產成長10.4%、達到233兆歐元，是連續第3年成長幅度達到2位數。過去3年裡，私人財富驚人增長60兆歐元，相當於全球金融體系增加2個歐元區的規模。

不過，2022年卻是轉捩點，因為烏克蘭戰爭扼殺後新冠時代的經濟復甦，把世界搞得天翻地覆。通貨膨脹猖獗，能源及糧食短缺，貨幣緊縮（monetary tightening）擠壓經濟與市場，導致家庭經濟感受到壓力。

報告估算，2022年全球金融資產將減少2%以上，成為2008年金融海嘯以來，第一次金融財富重大損失。若按照實際價值估算，家庭將失去1/10財富。

因此，各國政府面臨巨大挑戰，必須在貨幣政策猛踩剎車的同時，處理能源危機、確保綠色轉型及刺激經濟成長，已經沒有政策錯誤的空間了，成功關鍵是國家層級的創新及針對性措施，以及超越國家層級的團結力量。