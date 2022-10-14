疫情下週有望走下坡　羅一鈞：單日死亡破百例機會不大

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（14）日公布新增4萬8205例本土病例；另增80例死亡，創下此波BA.5疫情以來新高。不過，指揮官王必勝表示，目前觀察BA.5疫情已有下降趨勢；醫療應變組副組長羅一鈞也提到，死亡個案通報是落後指標，從疫情趨勢來看，下週破百例機率不大。

今日新增的48,205例本土病例，分別為為21,970例男性、26,211例女性疫情監測組組長周志浩表示，今例死亡病例增加，可能與雙十連假期間醫院暫停通報有關，而死亡統計原本就是一個比較落後的指標，指揮中心會持續注意後續變化情形。

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▲指揮中心公布10/14確診個案及分布縣市。（圖／指揮中心提供）

今年秋冬面臨新冠、流感雙重夾擊，指揮中心今日也公布首例流感重症死亡個案，為90多歲女性感染H3N2，發病兩天後死亡。王必勝呼籲，秋冬除了上述兩種疾病外，呼吸道融合病毒（RSV）、肺炎鏈球菌等也會伺機而動，呼籲民眾口罩不能鬆懈，符合資格者也要儘早接種疫苗，才是對抗病毒或細菌最好的方法。

指揮中心也對今年1萬0912例新冠肺炎本土死亡個案進行年齡、潛在病史、疫苗接種統計，其中以65歲以上佔9234例最多（84.6%）、具潛在病史9882例（90.6%），另有66.7%未打滿三劑，顯示65歲以上又有共病，是非常高危險族群，建議把疫苗打好打滿，以免受到重症侵。

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