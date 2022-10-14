台大碩男穿「正妹高職」制服闖校園　老師喊站住...他無奈曝心聲

▲高雄三信家商制服曾出現「當你麋鹿」MV。（圖／翻攝YouTube那對夫妻）



記者許展溢／高雄報導

一名台大男碩士今年9月某天晚上6時多，穿著有「正妹高職」的高雄三信家商女學生制服，擅自在校園內行走，一名老師當下覺得實在怪怪的，於是上前叫住這名陌生女子，沒想到對方卻想跑走，馬上大喊「站住，跟我到辦公室」，查看身分證竟是名男生並報案處理，但高雄地院審理後認為，只是女裝，沒嚇到人，裁定不罰。

三信家商制服曾出現在藝人黃子佼和網紅那對夫妻合唱的《當你麋鹿》MV，當時網路上還引起一陣討論，判決提到，這名男碩士在9月8日晚上6時35分，就穿著這件制服闖進校園遊走，當時一名老師說，發現一名女學生形跡可疑，上前叫住她，該陌生女學生馬上準備要跑，「我就說站住，跟我到辦公室，到了辦公室...我看到身分證是男生，是男扮女裝就將該男子帶到教務處，請教官幫忙報案。」

老師說，當時沒有看到學生受傷，也沒有看到男碩士有做出騷擾的舉動，只是「看到陌生女學生遊蕩，就上前叫住」。警方獲報到場依社會秩序維護法，按「蒙面偽裝或以其他方法驚嚇他人有危害安全之虞者」送辦，可處3日以下拘留或新台幣3萬元以下罰鍰。

不過，法官認為，老師提到「沒有看到該男子有做騷擾的舉動」，加上被移送人當時除著女裝外，並未做出任何驚嚇他人的行為，男碩士僅身著女裝，客觀上尚難認為有驚嚇他人且有危害安全之虞，況被移送人於警訊陳稱著女裝「是為紓壓」，且沒有破壞門鎖磁扣，直接沒有鎖的門，無破壞任何物品等語，因此裁定不罰。