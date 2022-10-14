唐吉訶德不念ㄎㄜ「美冴也不叫ㄧㄚˊ」　15個最常講錯的日文漢字

▲唐吉訶德。（圖／記者鮑璿安、蔡惠如攝）

記者周亭瑋／綜合報導

隨著邊境解封，國人最想報復性旅遊的地方，非日本莫屬了。《ETtoday新聞雲》就幫讀者整理出，15個常見卻讓人搞不清楚，究竟該怎麼念的日文漢字，通通記起來後就不怕出糗了！

1.訶，正確讀音ㄏㄜ

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日本雜貨連鎖通路唐吉訶德（DON DON DONKI）去年1月，正式進駐台灣，先是在西門町開1號店，今年1月間，又插旗忠孝新生商圈，外傳3號店可能落腳在高雄。重點是，很多人都將訶念為「ㄎㄜ」，但其實是「ㄏㄜ」才對。

2.鮨，正確讀音ㄑㄧˊ

超多日本料理店的店名，會出現「鮨」這個字，最初是代表黑鮪魚之意，後來演變成使用好吃的魚類，做成壽司的意思。

3.驒，正確讀音ㄊㄨㄛˊ

愛吃和牛的朋友一定聽過「飛驒和牛」，飛驒牛是在岐阜縣內，經14個月以上培育的黑毛和牛，多次榮獲全日本和牛品質評選會最優秀獎，不少人會誤以為念「ㄉㄢˋ」，不過正確念法是「ㄊㄨㄛˊ」。

▲凪nagi豚王拉麵。(圖／赫士盟提供)

4.凪，正確讀音ㄓˇ

被網友票選為台灣十大日本拉麵店的「凪Nagi豚王拉麵店」，向來以研發不可思議的新口味著名，而「凪」這個字有風平浪靜之意，該拉麵品牌創辦人生田智志就是取其意，希望他們的拉麵在風平浪靜之處颳起一陣風，永不止息。

5.嵜，正確讀音ㄑㄧˊ

日本超人氣生吐司「嵜本生吐司SAKImoto Bakery」，自2020年登台後，就掀起一股風潮，然而很多人卻不知該怎麼念，經常以「那個很有名的生吐司」帶過。

6.冴，正確讀音ㄏㄨˋ

讓大家最震驚的，莫過於冴了！從小看到大的經典動漫《蠟筆小新》，媽媽美冴都被念成「ㄧㄚˊ」，但正確念法其實是「ㄏㄨˋ」，有清澈的意思。

▲小新媽媽美冴。（圖／翻攝自TV asashi）

7.辻，正確讀音ㄕˊ

抹茶知名品牌「辻利」，相信大家都聽過，「辻」有十字路口之意，雖然許多人不確定怎麼念，但秉持有邊讀邊，沒邊讀中間的習慣，還是僥倖念對了。

8.堀，正確讀音ㄎㄨ

到大阪觀光，一定會朝聖知名商圈「道頓堀」，然而不少人都將堀念成「ㄐㄩㄝˊ」，不小心鬧了笑話，堀有洞穴的意思；另外，知名女星堀北真希的名字，也超常被叫錯。

9.咲，正確讀音ㄒㄧㄠˋ

以日本偶像組合HKT48出身的宮脇咲良，後來憑藉韓國限定女團IZ*ONE，累積不少人氣，現為女子組合LE SSERAFIM成員之一。而她名字中的「咲」字，很多人都不知怎麼念，不然就是念成「ㄍㄨㄢ」，但正確念法應為「ㄒㄧㄠˋ」。

10.祇，正確讀音ㄑㄧˊ

在京都以舞伎、藝伎聞名的花街「祇園」，是觀光客們必訪之地，「祇」字經常會被念成「ㄓˇ」，雖然讀音上沒錯，但這裡有「神祇」之意，所以正確念法為「ㄑㄧˊ」。

▲大阪道頓堀街景。（圖／達志影像／美聯社）

11.駅，正確讀音ㄧˋ

到日本旅遊時，搭乘JR或地鐵時，經常能看到「駅」這個字，不少人都會誤念成「ㄔˇ」，但其實要念「ㄧˋ」才對。

12.円，正確讀音ㄩㄢˊ

在日本購物時，價格後面都會標示著「円」，可別把它念成「ㄉㄢ」了，円有「圓」的意思，所以正確讀音為「ㄩㄢˊ」，作為貨幣單位的使用。

13.栃，正確讀音ㄌㄧˋ

日本知名景點足利花卉公園、鬼怒川溫泉、日光東照宮都在栃木縣，而栃這個字就是念「ㄌㄧˋ」，大膽地念出來吧！

▲在日本買東西，價格上都會寫著「円」。（圖／123rf）

14.釧，正確讀音ㄔㄨㄢˋ

位於北海道東部的釧路市，是知名觀光所在地，跨越釧路川河口附近的幣舞橋，更能眺望世界三大夕陽之一「釧路港夕陽」，至於釧字，應該不少人會念成「ㄔㄨㄢ」，但應念為「ㄔㄨㄢˋ」才是。

15.雫，正確讀音ㄋㄚˇ

在不少日劇或動漫裡，都會看到雫這個字，乍看之下，對於此字的念音，相信許多人都沒有頭緒，它有「水滴」之意，正確念法為「ㄋㄚˇ」。

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