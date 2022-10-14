　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

讚台灣「通膨在可控範圍」被狂噴！她揭恐怖過往：好日子過太久

▲▼台北市信義計畫區,信義區,南山廣場,房地產,商業區,店面租金,金融大樓,商辦,南山人壽,微風南山,信義威秀影城,逛街人潮,經濟,房市,商圈,行人,觀光景點,房價,天龍國,台北101。（圖／記者李毓康攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

記者周亭瑋／綜合報導

2022年進入最後一季，金融市場持續劇烈震盪，財經網美胡采蘋日前吐了句，「台灣非常幸運我們通膨在可控範圍」，招來許多酸言酸語；對此，她再發文反擊，直言大家好日子過太久，都忘記壞事情怎麼發生的。

胡采蘋在臉書粉專「Emmy追劇時間」提到，「之前在寫利率文的時候，寫了一句『台灣非常幸運我們通膨在可控範圍』，引來很多人留言表示，那是因為台電中油吸收虧損，根本沒什麼了不起。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

她傻眼直呼，「平常這種事情被噴還能理解，但這種時候被噴，我就真的不懂。台灣這種調控物價的手段，不就是為了應付現在這種情況嗎？太平盛世的時候物價無感，等到現在這種經濟供需混亂的時候，調控手段還是能顯出他的優點。

胡采蘋坦言，並非贊成調控手段，也不敢背負阻礙經濟自由化的罪名，「但調控措施的確有被需要的時候，譬如說現在就是。通貨膨脹跌不下來是非常恐怖的事情，我們成長在Great Moderation時代，大溫和時代，通貨膨脹長期控制在2%，大家早就忘記通膨失控有多恐怖了。」

讚台灣「通膨在可控範圍」被狂噴！她揭恐怖下場：好日子過太久（圖／翻攝自臉書／Emmy追劇時間）

▲胡采蘋揭惡性通膨的可怕。（圖／翻攝自臉書／Emmy追劇時間）

一旦通膨維持太久，是會固化、成為慣性通膨的。她解釋道，因為經濟結構在比較長時間的通膨下發生改變，會有付不起錢買原物料的廠商倒閉，導致市面上商品供應更少，「貨幣多而商品更少，就會導致通膨再上去，廠商再倒閉，一段時間後通膨就會出現慣性，那就有機會進一步演變成惡性通膨，也就是大家很愛講的，4萬台幣換1塊。」

[內有折扣碼] 我就懶阿！6款「餐廳級調理包」水煮5分鐘開吃　再送晶華牛肉麵

[內有折扣碼] 1包15元！醫院激推「4款養生沖泡飲」熱量134卡　4種人超適合

[免會員，快速結帳] 超划！150抽衛生紙「1包不到12元」　整年份買好買滿

[免會員，快速結帳] 「妙管家洗衣精4000g」　4大瓶只要399超划算QAQ

[免會員，快速結帳] 來自台東「日出頂級鮮蛋」　7道檢驗！360度零死角洗選

ET快訊
日圓又見「0.21」字頭！　現賺一趟來回機票
蔡壁如碩士遭撤銷　柯文哲力挺：相信她沒有主觀抄襲意圖
獨／大馬女大生遭掐死　學妹室友：才剛開心分享認識新對象
快訊／大馬女大生家屬今飛台　「悲憤欲絕」處理後事
週末「三颱共舞」！接近台灣時間曝　最快明天發布海警
竹科女年收千萬！要補稅10萬不服　每年打官司吞8敗
快訊／95年次役男延長為1年？　邱國正回應了
快訊／瘋砍女友60刀殺了她　保全男逃死定讞
3年內「3大馬女生」死在台灣！她慘變人彘　長榮女大生遺體剩內

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

兒童「免疫負債」來了！未滿月嬰染RSV激增　醫憂籲防疫勿鬆懈

大馬女學生「前男友訊息」曝！她半年失去2摯友崩潰：一定要判死刑

讚台灣「通膨在可控範圍」被狂噴！她揭恐怖過往：好日子過太久

亞大排名竟勝成大清大！學者直呼驚訝　推測「策略運作＋權重調整」

苗栗驚見「海嘯雲」吞沒海岸線　北起香山南到苑裡...民眾稱奇

睡過頭忘接放學「女兒吹半小時冷風」　懂事1句話讓媽紅了眼

阿嬤的冰箱「滿到要貼膠布」！釣出驚人古物：5年前包的佛跳牆

週末「三颱共舞」！最接近台灣時間曝　最快明天發布海警

周末衝一波！「城市野營」高雄登場　40家夢幻美食、裝備快買爆

沒有使用期限！她挖出「LINE免費貼圖」8組全公開　網驚：是bug嗎

媽剪短髮1歲兒認不出　害羞頻觀察傻喊：阿姨

回家看嬤慘遭水泥車輾斃　肇事者見家屬秒下跪道歉

林叨囝仔Sydney升格7寶媽！　33歲「又懷孕了」紀念日一發就中

臺西警方獲專利武器！　2公尺月牙棒增防禦性

女見黑貓「坐車頂兜風」　急招手攔車！牠從容跳下

黃子佼聲援Lulu捲雙面人風波　嘆「太無辜了」：小S出來講也太晚了

問媽怎沒有第一眼愛上爸？　她無情回「太黑」女兒笑瘋

妹子喊「過20該穿成熟點」　秒套碎花裙變嬤...網：過熟

貓媽躺女兒身上求舔毛　見對方無動作就揮拳！

楊繡惠開罵台一線阿文「狂借錢」！　直播強調：說得都是事實

兒童「免疫負債」來了！未滿月嬰染RSV激增　醫憂籲防疫勿鬆懈

大馬女學生「前男友訊息」曝！她半年失去2摯友崩潰：一定要判死刑

讚台灣「通膨在可控範圍」被狂噴！她揭恐怖過往：好日子過太久

亞大排名竟勝成大清大！學者直呼驚訝　推測「策略運作＋權重調整」

苗栗驚見「海嘯雲」吞沒海岸線　北起香山南到苑裡...民眾稱奇

睡過頭忘接放學「女兒吹半小時冷風」　懂事1句話讓媽紅了眼

阿嬤的冰箱「滿到要貼膠布」！釣出驚人古物：5年前包的佛跳牆

週末「三颱共舞」！最接近台灣時間曝　最快明天發布海警

周末衝一波！「城市野營」高雄登場　40家夢幻美食、裝備快買爆

沒有使用期限！她挖出「LINE免費貼圖」8組全公開　網驚：是bug嗎

相處久了開始學貓！　阿金跑上餐桌「思考狗生」鄙視眼神也到位

新北男腹部刺傷爆血昏迷！警方準備緝凶　他清醒後結局超傻眼

打下史詩級賽季　他隊高層估賈吉身價近4億美元超越「神鱒」

平價絕美五彩泰式煎餃超吸睛！椒麻雞排酥嫩多汁　道地泰奶有夠搭

誇張！男路邊綁架14歲少女「拖進公廁性侵」　監視器畫面曝光

秋冬就是要泡湯！盤點全台七種特色溫泉　岩盤浴、氣泡浴一次享受

開箱台南高回訪旅店！古董傢俱配磚紅牆復古新巧思　低調奢華超享受

活塞新秀遭莫蘭特震撼教育！　火鍋、暴扣一條龍無情開秀

掐死馬國女大生吞藥獲救　律師認不單純：美化「這件事」爭免刑

金融競爭衍生戰役！　陳冲：台灣自許為科技島　應積極推數位新台幣

全台最荒涼車站！一年僅283人搭乘 無驗票員...網：自己走快嚇死

生活熱門新聞

加盟廖老大2個月就倒　頂讓價格曝光

林襄抽煙被拍形象崩？　批踢踢風向一面倒

新變種「BF.7」攔不住！6QA秒懂症狀有哪些

女友下體突超癢「鵪鶉蛋大痘痘」！真相綠炸

壯年男不菸不酒　竟胰臟炎命危「全是水果害的」

他交往「叔叔老婆的妹妹」　1提問網傻了

這間全聯有5層樓「電梯+手扶梯」！　在地人：打倒隔壁傳統市場

雨彈轟炸！雙北等4縣市大雨特報　警戒區出爐　

週末很像颱風天　風雨最大時刻曝

超強運3生肖10月中旬後旺到爆！

週末「三颱共舞」！最接近台灣時間曝　最快明天發布海警

北北基宜大雨特報　桑卡颱風最快今生成

「哪些兼職缺人又好賺」？網曝1行業被低估

狂打154通電話「訂不到饗饗」　內行公開1招

更多熱門

相關新聞

美9月通膨物價漲勢40年來最猛

美9月通膨物價漲勢40年來最猛

美國9月消費者物價年增8.2%，高於市場預期。即使油價走跌，租屋、醫療等費用仍高漲，帶動核心物價漲幅衝上40年高點，聯準會今年剩餘兩次例會可能持續積極升息。

日圓兌美元匯價創1990年來新低

日圓兌美元匯價創1990年來新低

IMF上調台灣GDP估值　通膨問題遠低於全球平均

IMF上調台灣GDP估值　通膨問題遠低於全球平均

美國慘「負債900兆」創紀錄　專家警告：快爆了

美國慘「負債900兆」創紀錄　專家警告：快爆了

通膨衝擊台股　存金融股不再無敵

通膨衝擊台股　存金融股不再無敵

關鍵字：

通膨通貨膨脹金融市場財經網美胡采蘋惡性通膨

讀者迴響

熱門新聞

電梯下墜病患頭朝下墜落亡　影片曝光

馬國女遇害　大馬網罵台魔殺人

獨／女大生遭勒斃！前男友疑兇手是粉絲

女大生遇害遭「棉被蓋屍」　仰躺單人床

Netflix廣告版訂閱方案來了！

66歲房客阿北「4天沒出門」　女房東看監視器心酸

士林大馬女命案「兇嫌」起底　無業北漂IG認識一週

24歲女大生遭網友勒斃　IG模特兒外拍照曝

注射空氣到血管！護理師連環殺嬰「7娃慘死」

嘻哈歌手嗨跳觀眾席「沒人肯接」墜地！

加盟廖老大2個月就倒　頂讓價格曝光

曾是《原子》導師！　周湯豪遭追問「小孩退團看法」吐實

林襄抽煙被拍形象崩？　批踢踢風向一面倒

楊繡惠曾暗示「有阿嬤錢被騙光」

新變種「BF.7」攔不住！6QA秒懂症狀有哪些

更多

最夯影音

更多
媽剪短髮1歲兒認不出　害羞頻觀察傻喊：阿姨

媽剪短髮1歲兒認不出　害羞頻觀察傻喊：阿姨
回家看嬤慘遭水泥車輾斃　肇事者見家屬秒下跪道歉

回家看嬤慘遭水泥車輾斃　肇事者見家屬秒下跪道歉

林叨囝仔Sydney升格7寶媽！　33歲「又懷孕了」紀念日一發就中

林叨囝仔Sydney升格7寶媽！　33歲「又懷孕了」紀念日一發就中

臺西警方獲專利武器！　2公尺月牙棒增防禦性

臺西警方獲專利武器！　2公尺月牙棒增防禦性

女見黑貓「坐車頂兜風」　急招手攔車！牠從容跳下

女見黑貓「坐車頂兜風」　急招手攔車！牠從容跳下

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面