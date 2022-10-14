讚台灣「通膨在可控範圍」被狂噴！她揭恐怖過往：好日子過太久

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

記者周亭瑋／綜合報導

2022年進入最後一季，金融市場持續劇烈震盪，財經網美胡采蘋日前吐了句，「台灣非常幸運我們通膨在可控範圍」，招來許多酸言酸語；對此，她再發文反擊，直言大家好日子過太久，都忘記壞事情怎麼發生的。

胡采蘋在臉書粉專「Emmy追劇時間」提到，「之前在寫利率文的時候，寫了一句『台灣非常幸運我們通膨在可控範圍』，引來很多人留言表示，那是因為台電中油吸收虧損，根本沒什麼了不起。」

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她傻眼直呼，「平常這種事情被噴還能理解，但這種時候被噴，我就真的不懂。台灣這種調控物價的手段，不就是為了應付現在這種情況嗎？太平盛世的時候物價無感，等到現在這種經濟供需混亂的時候，調控手段還是能顯出他的優點。」

胡采蘋坦言，並非贊成調控手段，也不敢背負阻礙經濟自由化的罪名，「但調控措施的確有被需要的時候，譬如說現在就是。通貨膨脹跌不下來是非常恐怖的事情，我們成長在Great Moderation時代，大溫和時代，通貨膨脹長期控制在2%，大家早就忘記通膨失控有多恐怖了。」

▲胡采蘋揭惡性通膨的可怕。（圖／翻攝自臉書／Emmy追劇時間）

一旦通膨維持太久，是會固化、成為慣性通膨的。她解釋道，因為經濟結構在比較長時間的通膨下發生改變，會有付不起錢買原物料的廠商倒閉，導致市面上商品供應更少，「貨幣多而商品更少，就會導致通膨再上去，廠商再倒閉，一段時間後通膨就會出現慣性，那就有機會進一步演變成惡性通膨，也就是大家很愛講的，4萬台幣換1塊。」

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