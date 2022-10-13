世新女神「8年前高中模樣」出土！　網驚：吃不消

▲「世新女神」黃琳高中時模樣曝光，引發討論。（圖／攝自lovelynnboo的IG）

記者張鈜閔／綜合報導

網紅黃琳外型甜美、身材火辣，有「世新女神」、「兇版Angelababy」等稱號，常在社群分享自己的性感美照，網路上有超高人氣，IG有近百萬人追蹤，日前有網友挖出她高中時接受採訪的片段，跟現在火辣的模樣截然不同。

有網友找出黃琳8年前還就讀武陵高中時，接受新聞台採訪的模樣，畫面中黃琳穿著青色高中制服，身形相當纖細，站在一群高中妹中仍顯得相當嬌小，五官也不像現在這麼精緻，表情稚嫩，看起來相當清純，有網友不敢置信留言問「穿青色恤衫長得非常清純的小美女黃琳，就是現在(7年後)身形很不科學的大肉彈黃琳嗎？」

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▲「世新女神」黃琳8年前受訪模樣曝光，引發討論。（圖／攝自民視新聞YouTube）

事實上黃琳上周才剛過完她27歲生日，她也在IG上分享多張慶生照片，並開心發文「祝大家有個超棒的一天和超美好的連假，生日願望其中一個送你們了，謝謝你們陪我長大」，照片中的她穿著粉紅色夢幻禮服，與心型蛋糕和大娃娃合照，連上洋溢著幸福的笑容，融化不少粉絲，照片PO不到一週就吸引超過3萬人按讚。

▲「世新女神」黃琳臉蛋甜美、身材火辣，網路上有超高人氣。（圖／攝自lovelynnboo的IG）