台南安平區該改名成「熱蘭遮區」嗎？　網笑：改了很潮

▲有網友在PTT搞笑發問，台南安平區是不是要改名叫「熱蘭遮區」。（圖／翻攝台南旅遊網）

記者林彥臣／綜合報導

文化部規劃將國定古蹟「安平古堡」改為荷蘭殖民時期的舊名「熱蘭遮堡」，不僅在地方引起反彈，在網路上也引發許多討論。就有網友在PTT八卦版發問，台南安平區是不是要改名叫「熱蘭遮區」？許多網友對此笑稱改了很潮。

原PO發文表示，依文化部邏輯，安平地區是由荷蘭人開發，後來鄭氏直接佔用才開始被中國化，我們應該尊重並使用荷蘭原名，除了安平古城改「熱蘭遮堡」，安平老街也要改「熱蘭遮老街」，安平國小改「熱蘭遮國小」，整個安平區也可改成「熱蘭遮區」（Zeelandia District），這樣聽起來是不是潮感翻倍啊？

[廣告]請繼續往下閱讀...

網友在推文中回應表示，「還滿潮的欸，很文青」、「熱蘭遮追想曲」、「熱蘭遮人聽起來就比安平人厲害好幾倍」、「很潮啊，建商：每坪再翻倍！」、「熱蘭遮女子圖鑑」、「『來自熱遮蘭區的你』聽起來好潮」。

文化部11日也強調，大家所熟悉的「安平古堡」名稱不變，調整的僅為國定古蹟名稱，如同位於台南市的「臺灣文學館」所在地為國定古蹟「原臺南州廳」；台北市西門町的「中山堂」所在地為國定古蹟「臺北公會堂」，完全不影響「安平古堡」稱呼。

►竹炭過濾，為你保留最優質的純淨，炎炎夏日記得多喝水

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完