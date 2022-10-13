天涼需要來個「手心的暖陽」！7-ELEVEN起司系列麵包熱熱吃超銷魂

▲只要手握著溫熱的食物，暖意就能從指尖傳遞到心中，7-ELEVEN麵包起司系列就是這樣的存在！（圖／記者黃克翔攝，下同）

消費中心／綜合報導

告別炎熱的夏天，迎來早晚溫差大的秋季，多帶一件外套的日常就此展開，不論是坐在辦公室吹空調，還是早晚在戶外迎風而感到些許涼意，都讓人忍不住開始想念起熱呼呼的食物。只要手握著溫熱的食物，暖意就能從指尖傳遞到心中，嘴角顴骨自然上揚露出微笑，專屬於秋冬的幸福如此簡單，而7-ELEVEN起司系列麵包就是這樣的存在！

可甜可鹹、任何時段吃都很合理的7-ELEVEN麵包起司系列，使用切達、Cream Cheese、帕瑪森等不同起司做變化，加熱後的多層次起司香氣加配上Q彈麵包體，光聞到濃郁的香氣，食慾立刻被勾引起來，隨著一次次咀嚼，美味風味與口感搭配讓人欲罷不能，把思緒從疲憊的工作中抽離，加熱的隱藏吃法銷魂到爆，從心開始感受到溫暖，被療癒後終於放鬆開懷笑臉。

▲三起司布里歐上市後獲得大批網友壓倒性好評，大推加熱吃法。

說到7-ELEVEN起司系列麵包，不能不提上市後獲得大批網友好評的「三起司布里歐」，採用三種起司配方，綿密的Cream Cheese內餡、中心塊狀切達乳酪丁增添咀嚼香氣，和均勻撒在上層的帕馬森起司粉，成為起司控不能錯過的招牌風味，加熱後的起司香氣和內餡，配上布里歐柔軟濕潤的麵包體，不論是味道還是口感都超級唰嘴，最邪惡的是香氣風味超濃郁，只要一撕開麵包，周遭的人都跟著嘴饞了，網友說「麵包體很柔軟、起司很香」、「布里歐麵包超軟Q」、「推薦一定要加熱吃」！

▲「丹麥起司火腿」一口即可感受到多層次口感相當滿足。(圖／品牌提供)

還有夾層煙燻火腿肉的「丹麥起司火腿」，推薦給喜歡有料麵包的你，丹麥麵糰黃金層次口感十足，切達起司醬與煙燻火腿交織成一場美味饗宴，加熱後的切達起司超濃郁，私心建議先微波10秒再用烤箱將表層烤一下，吃得到層層酥脆的酥皮，中心又嚐得到溫熱化開的起司，配上鹹香的火腿，一口即可感受到多層次口感相當滿足。

▲7-ELEVEN起司系列麵包使用不同起司做變化，烘烤過後香氣撲鼻。

無肉不歡的起司控也不能錯過德國櫸木燻製雞肉內餡的「起司燻雞」，蓬鬆Q軟的麵包口感、精心選用三種起司，加入用進口德國櫸木燻製的雞肉，香氣與風味都不一般，打造出富有層次風味的麵包；另一款黃切達起司乳酪丁鹹香夠味的「雙起司方塊麵包」，咬得到起司丁很有滿足感，一系列起司麵包烘烤過後香氣撲鼻攻佔起司控的心！

▲超高CP值的起司系列麵包，推薦給身邊的好友同事們一起享受吧。

光看到起司系列的麵包已經在吞口水了，7-ELEVEN的貼心不只如此，10/12～11/1則推出超值組合餐，搭配指定飲料只要55元。不論早餐下午茶，超高CP值推薦給身邊的好友同事們，一起享受7-ELEVEN麵包起司系列，在微涼天氣裡感受手心暖陽的魅力吧！

(廣編圖示僅供參考，產品以實物為主)