　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

天涼需要來個「手心的暖陽」！7-ELEVEN起司系列麵包熱熱吃超銷魂

▲▼ 統一烘焙麵包起司系列。（圖／記者黃克翔攝）

▲只要手握著溫熱的食物，暖意就能從指尖傳遞到心中，7-ELEVEN麵包起司系列就是這樣的存在！（圖／記者黃克翔攝，下同）

消費中心／綜合報導

告別炎熱的夏天，迎來早晚溫差大的秋季，多帶一件外套的日常就此展開，不論是坐在辦公室吹空調，還是早晚在戶外迎風而感到些許涼意，都讓人忍不住開始想念起熱呼呼的食物。只要手握著溫熱的食物，暖意就能從指尖傳遞到心中，嘴角顴骨自然上揚露出微笑，專屬於秋冬的幸福如此簡單，而7-ELEVEN起司系列麵包就是這樣的存在！

可甜可鹹、任何時段吃都很合理的7-ELEVEN麵包起司系列，使用切達、Cream Cheese、帕瑪森等不同起司做變化，加熱後的多層次起司香氣加配上Q彈麵包體，光聞到濃郁的香氣，食慾立刻被勾引起來，隨著一次次咀嚼，美味風味與口感搭配讓人欲罷不能，把思緒從疲憊的工作中抽離，加熱的隱藏吃法銷魂到爆，從心開始感受到溫暖，被療癒後終於放鬆開懷笑臉。

▲▼ 統一烘焙麵包起司系列。（圖／記者黃克翔攝）

▲三起司布里歐上市後獲得大批網友壓倒性好評，大推加熱吃法。

說到7-ELEVEN起司系列麵包，不能不提上市後獲得大批網友好評的「三起司布里歐」，採用三種起司配方，綿密的Cream Cheese內餡、中心塊狀切達乳酪丁增添咀嚼香氣，和均勻撒在上層的帕馬森起司粉，成為起司控不能錯過的招牌風味，加熱後的起司香氣和內餡，配上布里歐柔軟濕潤的麵包體，不論是味道還是口感都超級唰嘴，最邪惡的是香氣風味超濃郁，只要一撕開麵包，周遭的人都跟著嘴饞了，網友說「麵包體很柔軟、起司很香」、「布里歐麵包超軟Q」、「推薦一定要加熱吃」！

▲▼ 天涼需要來個「手心的暖陽」！7-11起司系列麵包熱熱吃超銷魂 。（圖／品牌提供）

▲「丹麥起司火腿」一口即可感受到多層次口感相當滿足。(圖／品牌提供)

還有夾層煙燻火腿肉的「丹麥起司火腿」，推薦給喜歡有料麵包的你，丹麥麵糰黃金層次口感十足，切達起司醬與煙燻火腿交織成一場美味饗宴，加熱後的切達起司超濃郁，私心建議先微波10秒再用烤箱將表層烤一下，吃得到層層酥脆的酥皮，中心又嚐得到溫熱化開的起司，配上鹹香的火腿，一口即可感受到多層次口感相當滿足。

▲▼ 統一烘焙麵包起司系列。（圖／記者黃克翔攝）

▲7-ELEVEN起司系列麵包使用不同起司做變化，烘烤過後香氣撲鼻。

無肉不歡的起司控也不能錯過德國櫸木燻製雞肉內餡的「起司燻雞」，蓬鬆Q軟的麵包口感、精心選用三種起司，加入用進口德國櫸木燻製的雞肉，香氣與風味都不一般，打造出富有層次風味的麵包；另一款黃切達起司乳酪丁鹹香夠味的「雙起司方塊麵包」，咬得到起司丁很有滿足感，一系列起司麵包烘烤過後香氣撲鼻攻佔起司控的心！

▲▼ 統一烘焙麵包起司系列。（圖／記者黃克翔攝）

▲超高CP值的起司系列麵包，推薦給身邊的好友同事們一起享受吧。

光看到起司系列的麵包已經在吞口水了，7-ELEVEN的貼心不只如此，10/12～11/1則推出超值組合餐，搭配指定飲料只要55元。不論早餐下午茶，超高CP值推薦給身邊的好友同事們，一起享受7-ELEVEN麵包起司系列，在微涼天氣裡感受手心暖陽的魅力吧！

(廣編圖示僅供參考，產品以實物為主)

ET快訊
《大學生》班底爆雙面女　奎丁親曝新人真實狀況
劉雨柔離婚2周激瘦4公斤　辣照豐滿北半球爆出
新北男中11刀慘死「非他殺」　高大成解析關鍵
可寄杯、冷熱互換！超商「解封優惠」大杯美式下殺25元
施暴警現身道歉！願賠10萬...雙方調解破局　無辜男要求汰除
國門解封「再發振興券」？　政院回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

限時5天！超商「雙十咖啡優惠」來了　美式買10送10、拿鐵只要37元

天涼需要來個「手心的暖陽」！7-ELEVEN起司系列麵包熱熱吃超銷魂

可以寄杯、冷熱互換！超商「解封優惠」來了　大杯美式下殺25元喝

慶國境解封！　超商「美式、拿鐵買2送2」爽喝2天

【廣編】韋禮安演藝高峰的金三角秘訣　代言桂格5X人蔘放膽翻轉世界

台中購物節晶璽最有禮！5大優惠5倍抽

高效減重用對方法很重要！江宏恩曝維持三年好身材秘訣

衝了！頂呱呱連7天「地瓜薯條買1送1」　每日限定6小時搶吃

天涼要喝！超商「咖啡飲品新優惠」快看　卡布奇諾30元、美式第3杯0元

【廣編】首利實業旗下品牌HYPURE　榮獲台灣「奈米光觸媒空氣清淨機」金級標章認證

「原子少年」小孩宣布退團！　不滿被污衊開告「許維恩公司」

林志玲哭了！淚訴求子「試了10幾次」　47歲高齡產子：從來沒有放棄過

陳時中7：50站路口初體驗　內湖居民探頭罵：吵死了！

《換乘2》海恩「十指緊扣」鉉奎網嗨翻 　前任吃醋「讓人反感」...她自責不安

毛孩汪放風調皮追機車 爸演揍娃娃牠垂耳怕爆

阿伯拍醒路倒醉男喊危險！　摸走2萬塞口袋：都飛走了

吳宗憲：請雙面人講一下..猛虧Lulu　狂譙金鐘分開頒「很愚蠢」全員冷汗

萌弟吃燒烤遇正妹店員　狂喊美女...網：懂生存

爸泳池邊休息被要求陪玩！　女兒狂潑水...他全身濕妥協

妹子喊「過20該穿成熟點」　秒套碎花裙變嬤...網：過熟

天涼需要來個「手心的暖陽」！7-ELEVEN起司系列麵包熱熱吃超銷魂

可以寄杯、冷熱互換！超商「解封優惠」來了　大杯美式下殺25元喝

慶國境解封！　超商「美式、拿鐵買2送2」爽喝2天

【廣編】韋禮安演藝高峰的金三角秘訣　代言桂格5X人蔘放膽翻轉世界

台中購物節晶璽最有禮！5大優惠5倍抽

高效減重用對方法很重要！江宏恩曝維持三年好身材秘訣

衝了！頂呱呱連7天「地瓜薯條買1送1」　每日限定6小時搶吃

天涼要喝！超商「咖啡飲品新優惠」快看　卡布奇諾30元、美式第3杯0元

【廣編】首利實業旗下品牌HYPURE　榮獲台灣「奈米光觸媒空氣清淨機」金級標章認證

迎邊境解封！行李箱、旅行用品需求飆升　下訂搶拍韓式證件照

飯店櫃檯「遇1種客人」超氣！他怒轟：真的可以不用來　同業秒懂

林鶴明預言北市不會「大板塊棄保」　親揭原因：蔣萬安不如趙少康

陳其邁又拔樁成功！鳳山藍營里長表態力挺：支持會做事的人

俄軍「自殺無人機」轟炸社區　畫面瘋傳！基輔州關鍵基礎設施被毀

李遠哲證實蔡英文稱「2024後沒我的事」　柯文哲：聽到也是很傻眼

染疫死亡不必24小時內火化？　徐國勇：會與疾管署研議

酒精用多變「老婆婆手」？6大養手技巧：微涼水清洗、勤擦護手霜跟防曬

早期發現大腸癌　醫師教你這樣做

大立光9月營收創近兩年新高　林恩平「10、11月也差不多」

新思維新南投！許淑華與青創團隊合作　推出南投戲院觀影前政見短片

公牛突暴衝1歲兒險遭撞　德牧挺身救援擊退牛群

消費熱門新聞

超商咖啡飲品新優惠！美式第3杯0元

美式下殺25元！超商解封優惠來了

江宏恩曝維持三年「好身材」秘訣

超商「美式、拿鐵買2送2」爽喝2天

7-11明起停止免費提供咖啡、鮮食提網

頂呱呱「地瓜薯條買1送1」爽吃7天

AI智能助攻！艾力克斯家有牙醫

吃保健品還要等時差？美醫推薦好物在台上架引爆搶購潮

超商限時4天「大杯拿鐵33元喝」

台中購物節晶璽最有禮！5大優惠5倍抽

4大超商「開工咖啡優惠」先看！

淘寶人生帳單引出千萬級淘寶買手

賣破十萬條！燃燒卡路里靠「這款」輕鬆月減3吋腰肉

必勝客首家「HOT燒站」5分鐘外帶

更多熱門

相關新聞

弟引導狗狗吃飼料　結果悲劇發生

弟引導狗狗吃飼料　結果悲劇發生

網友Ying Ying4日分享一則爆笑小短片，內容是小弟弟很貼心，熱情引導吉娃娃到狗碗前吃飼料。可愛的弟弟很認真，招呼毛孩快來吃，沒想到一個瞬間，弟弟手上的麵包不見了，迅速被貪吃吉娃娃搶走，滿臉錯愕的站在原地。許多網友看完影片笑翻，直呼「有新鮮的，誰還要吃飼料啦」。

超商7款蛋糕、麵包新品最便宜18元

超商7款蛋糕、麵包新品最便宜18元

超商最新2款爆餡麵包！限時33元爽吃

超商最新2款爆餡麵包！限時33元爽吃

超商最新3款烘焙美食來了！

超商最新3款烘焙美食來了！

見狗被裝袋嚇壞！網看另類亮點更毛

見狗被裝袋嚇壞！網看另類亮點更毛

關鍵字：

7-ELEVEN麵包起司季

讀者迴響

熱門新聞

林襄被拍抽菸形象全毀！　經紀人道歉：會努力戒掉

楊繡惠凌晨突對「緋聞男星」飆國罵：看到人就借錢

林叨囝仔Sydney懷孕！升格7寶媽

這間全聯有5層樓「電梯+手扶梯」！　在地人：打倒隔壁傳統市場

快訊／彰化水泥泵浦車衝撞2車　騎士遭輾爆頭慘死

楊繡惠曾暗示「有阿嬤錢被騙光」

孫生女友爆夜店親人夫…酷炫嚴肅回應！

研究曝「做愛這體位」男生可消耗211卡

淡水「超美樓中樓」47坪賣998萬　網傻：是甜點社區

「老公下面壞掉」愛愛3分鐘就結束　人妻：我才26歲

小孩自願退團…《原子》班底IG一片黑

橘色惡魔不想走！台學校1規定卻嚇壞日學生

翹臀妹深蹲「噗一聲」！褲子溼整片教練尷尬

新變異株BF.7多可怕　症狀一次看

國小女童190公分！親姊身高也超驚人

更多

最夯影音

更多
「原子少年」小孩宣布退團！　不滿被污衊開告「許維恩公司」

「原子少年」小孩宣布退團！　不滿被污衊開告「許維恩公司」
林志玲哭了！淚訴求子「試了10幾次」　47歲高齡產子：從來沒有放棄過

林志玲哭了！淚訴求子「試了10幾次」　47歲高齡產子：從來沒有放棄過

陳時中7：50站路口初體驗　內湖居民探頭罵：吵死了！

陳時中7：50站路口初體驗　內湖居民探頭罵：吵死了！

《換乘2》海恩「十指緊扣」鉉奎網嗨翻 　前任吃醋「讓人反感」...她自責不安

《換乘2》海恩「十指緊扣」鉉奎網嗨翻 　前任吃醋「讓人反感」...她自責不安

毛孩汪放風調皮追機車 爸演揍娃娃牠垂耳怕爆

毛孩汪放風調皮追機車 爸演揍娃娃牠垂耳怕爆

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面