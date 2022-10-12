中國大陸爆BF.7變異株！羅一鈞：國內已檢出3例境外移入　來自這3國

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

BF.7新變異株威脅，近期在中國大陸包含內蒙古、廣東、山東都有檢出，世界衛生組織示警恐成全球主流。中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，目前國內在8月到9月間曾經檢出3例BF.7境外移入，分別來自荷蘭、法國、美國，後續並未發現有引起本土個案。

BF.7為OmicronBA.5的亞種病毒株，已經在歐美多國快速傳播，專家初步認為比BA.4或BA.5的傳播速度更快、傳染力更強，恐造成大範圍傳播，世衛也曾警告BF.7可能在幾週內成為全球主流病毒株。羅一鈞表示，國內已經有三例BF.7(全名為Omicron BA.5.2.1.7)於8/5-9/15通報，分別來自荷蘭、法國、美國。

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根據指揮中心最新的一週病毒定序結果，新增267例Omicron亞型變異株確定病例，分別為124例本土個案，其中111例BA.5、1例BA.4、12例BA.2；143例境外移入當中分別為109例BA.5、8例BA.4、12例BA.2.75、14例BA.2。本土病例中BA.5占比已逼近9成。

中國廣東韶關也首度檢出變異株BA.5.1.7，中國官方坦承對防疫帶來嚴峻考驗，羅一鈞表示，台灣目前沒有任何個案。

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