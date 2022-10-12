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驚悚！8歲童「整顆頭」被美洲獅咬進口中...脖子險被扭斷

加拿大有男童，差點被美洲獅一口咬死。（圖／示意圖，翻攝自pixabay）

▲一隻美洲獅突攻擊男童。（圖／示意圖，翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

太驚險！加拿大一名8歲男童在河邊遊玩時遭美洲獅攻擊，男童整顆頭被美洲獅狠狠咬住，脖子差點要被美洲獅強大的咬力扭斷，最後是現場目擊的親友，幫忙撿地上石頭狂扔獅子，最後才讓美洲獅放棄吃人落跑。而男童因為頭頸部被嚴重咬傷，送醫後縫200針才成功救回一命，復原破碎的頭皮和頸部。

加拿大有男童，差點被美洲獅一口咬死。（圖／翻攝每日郵報）

▲男童差點被美洲獅一口咬死。（圖／翻攝每日郵報）

男童卡森（Carson Feuser）7月底在亞伯達省（Alberta）落磯山脈議院鎮（Rocky Mountain House）附近露營時，一隻巨大美洲獅，突然從男童背後撲倒他，接著張開血盆大口，緊緊咬住男童的頭，還不斷大力甩動，企圖扭斷男童的脖子，幸好現場的大人發現後，趕緊撿地上石頭，大力丟向美洲獅，企圖趕走獅子救人。

事發當下卡森的爸媽正在工作，人並沒有在現場，後來接到兒子受傷入院的電話後，才趕緊驅車前往醫院。被美洲獅大口狠咬的卡森，傷勢集中在頭部與脖子，下巴嚴重骨折，頭部、臉部、頸部都有嚴重撕裂傷，後來是經過3小時的手術，才把破碎的頭皮與頸部的傷口順利縫合，成功救了男童一命。

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