網愛講「芭比Q了」恐文化滲透！立委批陸劇播太多比例超過台劇

▲2020年電視黃金時段陸劇播放比例高達36.16%居冠。（示意圖／八大提供）

記者林育綾／台北報導

許多人喜歡看電視、追劇消遣，不過今（12）日立法委員陳秀寶舉出，2020年電視劇黃金時段播出時數比例當中，中國劇佔比高達36.16%居冠，比台劇32.16％還多，她提出這恐怕有「文化滲透」風險，更提到近來年輕人和網友喜歡講「芭比Q了」，諸如此類常用語不斷被取代，提醒文化部應正視此問題。

立法院今召開教育及文化委員會，邀請文化部部長李永得、財團法人公共電視文化事業基金會、中華電視公司列席就「近年委辦台語台節目招標問題和檢討」進行專題報告，並備質詢。

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▲立法委員陳秀寶質詢提到陸劇播太多恐有「文化滲透」問題。（圖／記者林育綾攝）

民進黨立委陳秀寶列出從2015年起到2020年，電視劇黃金時段播出的戲劇，以語言來區分的各別佔比。表中可看到陸劇比例連年增加，在2020年高達36.16%，佔比居冠，甚至比台劇還多。

陳秀寶點出，這要擔心「文化滲透」問題，建議在總時數部分，中國大陸應該單獨分類，而不是併在外國劇，再讓各類別有上限。

她也提到，我們的常用語一直被取代，像是現在很多人會把完蛋講成「芭比Ｑ了」，逐漸出現這些非常沒邏輯的用語，提醒文化部應正視此問題。

有關「芭比Q了」是出自一名中國抖音遊戲博主，從英文BBQ（barbecue）的諧音衍生而來，取「燒烤」的原意，延伸出「火化」、「完蛋了」之意，用來表達「慘了」、「沒希望了」。

網友也曾在Dcard上討論「大家會說『完了芭比Q了』嗎？」不少網友留言表示，「聽到就煩」、「沒聽幾次就覺得惱人」、「某次跟朋友吃火鍋 隔壁桌男生一直講這句 有夠吵超想叫他閉嘴」、「本來還好 結果越來越多就很煩」；但也有人說「第一次聽到就覺得蠻好笑的」、「每次我聽到那個配音，真的是忍不住會笑出來」。