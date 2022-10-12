　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

Pixel 7新機發布　Google上代旗艦機降價達8500元

▲Google的舊旗艦Pixel 6 Pro成9月降價榜上，總降價金額及總降幅最多的雙冠王。（圖／傑昇通信提供）

▲Google的舊旗艦Pixel 6 Pro成9月降價榜上，總降價金額及總降幅最多的雙冠王。（圖／傑昇通信提供）

記者陳俐穎／綜合報導

每年9月是蘋果舉行秋季發表會的日子，而發表會前後，各品牌手機廠商除了搶發新機，也是當前機型降價最多之時。傑昇通信統計9月門市手機銷售價格，公佈九月降價手機最新排名，本月進榜單機降幅在2%~17%不等，整體總降幅範圍則在6%~31%之間；本月降價金額最多達2千元的單機是七月上市的華碩電競新機ROG Phone 6（16G+512G），總降價金額及總降幅最多的雙冠王則是Google的舊旗艦Pixel 6 Pro（12G+128G），累積總降價金額高達8千5，降幅逾3成。

傑昇通信分析，雖然整體手機市場需求疲軟，消費意願低落，然而品牌新機仍維持定價全面凍漲，另一方面則針對舊機型降價，吸引消費者換機；最明顯等待前代降價撿便宜的，莫過於蘋果新機iPhone 14上市，期望iPhone 13系列大降價，不料果粉希望落空，蘋果官方連iPhone SE 3也回漲逾2%，本月降價榜也僅iPhone 13 mini（128GB）進榜，當舊機與新機價差仍在，回頭入手前代的果粉也不少，使得iPhone 13系列庫存提早去化。

▲Google的舊旗艦Pixel 6 Pro成9月降價榜上，總降價金額及總降幅最多的雙冠王。（圖／傑昇通信提供）

▲9月手機降價榜。（圖／傑昇通信提供）

三星折疊機、OPPO、vivo、華碩及小米，也是新品齊發，尤其是降價榜占有三席的華碩，以新機ROG Phone 6（16G+512G）降價2千排名第一，傑昇通信指出，軟硬體規格更上層樓的ROG Phone 6，採用6.78吋螢幕，搭載高通驍龍8+ Gen 1處理器，效能提升15%，上市後不斷與電信專案深度合作，本月通路再降價6%，而前一代ROG Phone 5s兩規格平均也有兩成的降幅，對在意遊戲體驗的重度玩家，更是一大誘因。

九月降價榜上，累積總降價金額最多的單機是Google Pixel 6 Pro（12G+128G），總降幅更超過三成，傑昇通信認為，新機Pixel 7系列發表，影響舊機降價是最主要的因素，沒有新機迷思的消費者，更可趁勢入手規格齊備，又降價8,500元的舊旗艦；比較特別的是，降價榜不再只有旗艦機型，九月上市的紅米10 5G空機價不到七千，兩規格都進降價榜，4G+64G容量定價6,499元，本月即刻降價1千，是本月降價榜上降幅最高，達17%的機型，也是榜上最便宜的5G手機。

►花蓮福康飯店「雙人1泊1食2599元」！限量30組、小旅行首選

ET快訊
連千毅「組織犯罪+槍砲」判7年　還有這些官司要打
命理師買「1檔股票」狂賺500萬　他聽完超震驚：厲害
快訊／新北公車撞機車衝上分隔島　騎士當場慘死
快訊／兵役延長「4個月要補當兵？」　邱國正未否認
國慶收視率出爐！　「橘色惡魔」只排第二
臉書追蹤數暴跌！她一夜蒸發6萬　呂秋遠也哀號：我少80萬
快訊／大貓熊團團病因曝　動物園：疑腦部有腫瘤
安平古堡「改名」網戰翻　文化部長回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

調整供應鏈結構　郭明錤：蘋果MacBook生產將轉移至泰國組裝

臉書又故障？她追蹤數「一夜蒸發6萬」　呂秋遠也哀號：我少80萬

Pixel 7新機發布　Google上代旗艦機降價達8500元

售價達5.2萬！Meta最新VR裝置「Meta Quest Pro」登場

年輕人都拿iPhone　調查：8成7青少年使用蘋果手機

後疫情時代電子支付百百種　中華電信多元付款一機搞定

支援幕前調度！iPadOS 16.1終於要登場　爆料：10月底正式上線

iPhone「簡單1動作」秒連拍！還能邊錄邊照　10大相機實用功能曝光

iPhone SE要「長瀏海」？爆料：第四代螢幕加大、改全螢幕設計

iPhone 15開賣日期曝光？蘋果提前一年要求員工「禁休」

朴宰範粉「丟Bra上台」他秒披身上　中文喊：我朋友很帥..Cue出周湯豪

俄飛彈狂轟烏國引譴責　澤倫斯基：我們不害怕

陳時中自強市場拜票　王郁揚嗆：說謊騙子

毛孩汪放風調皮追機車 爸演揍娃娃牠垂耳怕爆

小禎高EQ為Ella媽緩頰「太衰了吧」　「重現人妖之夜」...王思佳：要選出最像的！

妹子拍製麵過程被老闆捉弄　見麵條突甩面前嚇到抖一下

爸泳池邊休息被要求陪玩！　女兒狂潑水...他全身濕妥協

鄭麗媛《爭鋒相辯》辯到法官睡著　李奎炯狂鬥嘴「換來一根手指」

公牛突暴衝1歲兒險遭撞　德牧挺身救援擊退牛群

Ella媽留言「不是人妖吧」惹議　她急道歉...小禎暖回：別放在心上

調整供應鏈結構　郭明錤：蘋果MacBook生產將轉移至泰國組裝

臉書又故障？她追蹤數「一夜蒸發6萬」　呂秋遠也哀號：我少80萬

Pixel 7新機發布　Google上代旗艦機降價達8500元

售價達5.2萬！Meta最新VR裝置「Meta Quest Pro」登場

年輕人都拿iPhone　調查：8成7青少年使用蘋果手機

後疫情時代電子支付百百種　中華電信多元付款一機搞定

支援幕前調度！iPadOS 16.1終於要登場　爆料：10月底正式上線

iPhone「簡單1動作」秒連拍！還能邊錄邊照　10大相機實用功能曝光

iPhone SE要「長瀏海」？爆料：第四代螢幕加大、改全螢幕設計

iPhone 15開賣日期曝光？蘋果提前一年要求員工「禁休」

變冷了！路上「1種人」驚呆他　高雄人見羽絨外套傻眼：都男的

慶邊境解封！超商咖啡飲品、零食糖果下殺「第3件0元」　限時4天快衝

進口蘋果葡萄逾9成有農藥殘留　消基會提醒食用前「做好三步驟」

連千毅「組織犯罪+槍砲」二審判7年　還有這些官司要打

全台最難掛名醫！開刀等1年　蝦皮推「代掛號賣場」4千元網搶爆

賣大樓房「20年前3死1傷」　屋主誠售！全場一看怕爆：比鬼還兇

習近平想在台北辦勝利遊行！　外媒揭中國「不寒而慄」治台計畫

上海招聘「940名防疫專員」工作期2年　動態清零或仍持續

快訊／新北樹林公車撞機車再衝分隔島　騎士當場慘死！

直擊／同市場掃街大比拼！蔣萬安勤握手拜票、陳時中支持者送蘿蔔

鸚鵡強迫摸摸「一停就咬人」　媽求放過：讓我專心追劇！

3C家電熱門新聞

她臉書追蹤一夜蒸發6萬！呂秋遠嘆：我少80萬

年輕人都拿iPhone　調查：8成7青少年使用蘋果手機

Pixel 7新機發布　Google上代旗艦機降價達8500元

飽妮首選Sony BRAVIA A95K「宅家享受」極致影像美學

快刪！35款詐財APP入侵　至少200萬人受害　

售價達5.2萬！Meta最新VR裝置「Meta Quest Pro」登場

iPhone「簡單1動作」秒連拍！10大相機實用功能曝光

嗶經濟崛起　中華電信一機搞定

iPhone 15開賣日期曝光？蘋果提前一年要求員工「禁休」

支援幕前調度！iPadOS 16.1終於要登場　爆料：10月底正式上線

iPhone SE要「長瀏海」？爆料：第四代螢幕加大、改全螢幕設計

想買平板別著急！外媒：蘋果今年還有這些新品

iPhone 14沒亮點！　iPhone 13翻新機價格漲11%

郭明錤：蘋果MacBook生產將轉移至泰國組裝

更多熱門

相關新聞

他醉癱在地　水電工章魚手偷手機畫面曝

他醉癱在地　水電工章魚手偷手機畫面曝

北市萬華分局康定路派出所接獲線報，一男子聲稱3日凌晨1時許，因不勝酒力倒臥公車站牌旁的人行道，起來卻發現身上價值2萬元的手機不見了，警方調閱監視器發現1名男子涉嫌重大，透過手機定位掌握男子下落，並在西藏路附近逮捕正在把玩手機的竊嫌。

陪爸滑手機　白狗擠烏魚子打瞌睡

陪爸滑手機　白狗擠烏魚子打瞌睡

10月31日前回收舊手機抽好禮

10月31日前回收舊手機抽好禮

恐怖男囚前女友12hr硬上　她跳樓慘斷腿

恐怖男囚前女友12hr硬上　她跳樓慘斷腿

機種愈高售量愈高　蘋果意料還失算？

機種愈高售量愈高　蘋果意料還失算？

關鍵字：

手機降價

讀者迴響

熱門新聞

即／周家鴻陳屍淡水河岸　行政院證實了

五股水流屍是周家鴻！曾任蘇貞昌幕僚

有症狀戳鼻快篩都陰性　醫揭改挖這處：變陽性

新北男身中10刀慘死　疑遭拖行痛苦掙扎

新北男自製標籤高價低買　家樂福損失金額曝

即／槍砲+組織犯罪...連千毅二審重判7年

王力宏離婚躲1年「淒涼現況曝光」！苦吃老本度日

直擊／陳時中7:50站路口初體驗　內湖居民探頭痛罵

陳時中被棄保　選民竟然這樣投！最新民調曝

26歲男偶像「酒駕毀事業」宣布退團

70%人睡覺會突抖一下！醫揭「3族群最常發生」

一次月經限用3片衛生棉　彰化少女私處過敏

女網紅練深蹲下半身全露出！真相曝光網傻眼

香港民政署女主任　激戰男友性愛片外流

2000元振興津貼發放日期確定　鎮民快備齊2物

更多

最夯影音

更多
朴宰範粉「丟Bra上台」他秒披身上　中文喊：我朋友很帥..Cue出周湯豪

朴宰範粉「丟Bra上台」他秒披身上　中文喊：我朋友很帥..Cue出周湯豪
俄飛彈狂轟烏國引譴責　澤倫斯基：我們不害怕

俄飛彈狂轟烏國引譴責　澤倫斯基：我們不害怕

陳時中自強市場拜票　王郁揚嗆：說謊騙子

陳時中自強市場拜票　王郁揚嗆：說謊騙子

毛孩汪放風調皮追機車 爸演揍娃娃牠垂耳怕爆

毛孩汪放風調皮追機車 爸演揍娃娃牠垂耳怕爆

小禎高EQ為Ella媽緩頰「太衰了吧」　「重現人妖之夜」...王思佳：要選出最像的！

小禎高EQ為Ella媽緩頰「太衰了吧」　「重現人妖之夜」...王思佳：要選出最像的！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面