Pixel 7新機發布　Google上代旗艦機降價達8500元

▲Google的舊旗艦Pixel 6 Pro成9月降價榜上，總降價金額及總降幅最多的雙冠王。（圖／傑昇通信提供）

記者陳俐穎／綜合報導

每年9月是蘋果舉行秋季發表會的日子，而發表會前後，各品牌手機廠商除了搶發新機，也是當前機型降價最多之時。傑昇通信統計9月門市手機銷售價格，公佈九月降價手機最新排名，本月進榜單機降幅在2%~17%不等，整體總降幅範圍則在6%~31%之間；本月降價金額最多達2千元的單機是七月上市的華碩電競新機ROG Phone 6（16G+512G），總降價金額及總降幅最多的雙冠王則是Google的舊旗艦Pixel 6 Pro（12G+128G），累積總降價金額高達8千5，降幅逾3成。

傑昇通信分析，雖然整體手機市場需求疲軟，消費意願低落，然而品牌新機仍維持定價全面凍漲，另一方面則針對舊機型降價，吸引消費者換機；最明顯等待前代降價撿便宜的，莫過於蘋果新機iPhone 14上市，期望iPhone 13系列大降價，不料果粉希望落空，蘋果官方連iPhone SE 3也回漲逾2%，本月降價榜也僅iPhone 13 mini（128GB）進榜，當舊機與新機價差仍在，回頭入手前代的果粉也不少，使得iPhone 13系列庫存提早去化。

▲9月手機降價榜。（圖／傑昇通信提供）

三星折疊機、OPPO、vivo、華碩及小米，也是新品齊發，尤其是降價榜占有三席的華碩，以新機ROG Phone 6（16G+512G）降價2千排名第一，傑昇通信指出，軟硬體規格更上層樓的ROG Phone 6，採用6.78吋螢幕，搭載高通驍龍8+ Gen 1處理器，效能提升15%，上市後不斷與電信專案深度合作，本月通路再降價6%，而前一代ROG Phone 5s兩規格平均也有兩成的降幅，對在意遊戲體驗的重度玩家，更是一大誘因。

九月降價榜上，累積總降價金額最多的單機是Google Pixel 6 Pro（12G+128G），總降幅更超過三成，傑昇通信認為，新機Pixel 7系列發表，影響舊機降價是最主要的因素，沒有新機迷思的消費者，更可趁勢入手規格齊備，又降價8,500元的舊旗艦；比較特別的是，降價榜不再只有旗艦機型，九月上市的紅米10 5G空機價不到七千，兩規格都進降價榜，4G+64G容量定價6,499元，本月即刻降價1千，是本月降價榜上降幅最高，達17%的機型，也是榜上最便宜的5G手機。