星宇航空日本線下殺1萬↓　長榮被激降價5K！他才花25K買哭了

▲長榮航空跟進調降日本線價格。（圖／記者李毓康攝）



記者崔子柔／綜合報導

明（13）日起入境檢疫措施改為0+7，不少國人忍了2年多終於可以出國，不管機票價格翻倍也咬牙花下去。機票達人布萊N昨（11）日則發文表示，長榮航空跟進調降日本線價格，差了至少3-5千元。

機票達人布萊N 9日在臉書發文表示，星宇航空內線通知說10至11月日本線全面大降價，最大降幅高達5千元，再搭配折扣碼「DOUBLETENTHDAY」，可用出發日需要在11/15之後，沖繩不用1萬元，東京也只要1.3萬元。

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機票達人布萊N昨日又發文指出，長榮航空跟進日本線大降價，「K董的星宇上一波操作果然刺激到長榮了」，降幅也在3-5千元左右，台北來回東京含稅15454元，來回大阪14668元，來回福岡14311元，松山-羽田16510元，並提醒，「優惠價格集中在12/20之前」。

文章曝光後，引起先前已經購買機票的網友哀嚎，「超X北~我剛訂11月長榮要2萬五」、「折扣總是在買完機票之後來」、「天哪幾個禮拜前我還傻乎乎訂虎航」、「心好痛，上上禮拜買完虎航來回15000」、「上禮拜才訂完大阪的票，跟現在比價差三千多」。