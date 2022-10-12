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台灣首度參加國際技能競賽「旅館接待」　正妹選手劉玫均奪優勝

▲▼ 。（圖／技能競賽充電讚）

▲台灣選手劉玫均奪下優勝。（圖／技能競賽充電讚）

文／中央社

有技能界奧林匹克之稱的「國際技能競賽」10日進行「旅館接待」職類頒獎典禮，台灣首度參賽，國手劉玫均以應對技巧與臨場反應從16位國際選手中脫穎而出，勇奪優勝。

備受國際矚目，每兩年舉辦一次的「國際技能競賽」（World Skill Competition）6日至9日在瑞士蒙投（Montreux）舉行旅館接待職類競賽。台灣國手劉玫均以自信、從容的應對技巧勇奪優勝（Medallion for Excellence）。

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劉玫均接受中央社電話採訪時，除感謝親友、裁判長與指導老師外，她說：「能站在國際舞台真的不容易，投入這個職類4年，4年努力用4天展現給全世界看。很榮幸獲得優勝獎項，想跟自己說聲『辛苦了』」。

劉玫均向記者解釋，「旅館接待」比賽分兩部分。術科會請演員角色扮演，根據劇本丟出情境，由選手協助解決；筆試則需計算績效，以及答覆各類接待狀況。

▲▼ 。（圖／技能競賽充電讚）

▲▼劉玫均拿下優勝好成績。（圖／技能競賽充電讚）

▲▼ 。（圖／技能競賽充電讚）

她分析，台灣選手較困難的點在於比賽全程以英文進行，還要注意措辭與應對進退的細節，且項目內容非常多元，所以無法預測下一秒會發生什麼事，例如需要安撫情緒暴躁的顧客，進行有效溝通。

劉玫均表示自己還是學生，只有一年工作經驗，他國選手都有多年業界經驗，克服困難的方式就是要隨時調整自己，遇到不同狀況時運用課程學習到的知識，加上沈穩臨場反應。她坦言對表現仍有不滿之處，但也會藉此經驗在下次修正、避免。

受聘為本職類裁判長的楊仁德教授表示，許多國家裁判長都對劉玫均印象深刻，為其從容應對的表現感到驚豔。 他指出，旅館接待是台灣第一次選派國手參賽，他國已具參賽經驗，且在全英文國際賽事與各國精英競爭，取得佳績極不容易。

但楊仁德分析，台灣選手劉玫均在出賽前已做足充分準備，掌握旅館接待作業技巧。競賽時儀態端莊得體，自信大方，隨時留意接待旅客時周遭突發狀況，深獲各國裁判好評。也盼「有了好的開始，職類的發展能培育更多人才」。

▲▼ 。（圖／技能競賽充電讚）

▲劉玫均僅有一年工作經驗。（圖／技能競賽充電讚）

本屆奪金選手來自新加坡，瑞士拿下銀牌，銅牌則由西班牙和印度選手共享。

駐日內瓦辦事處出席10日舉行的本項賽事閉幕暨頒獎典禮，並代轉總統蔡英文、副總統賴清德賀電，恭賀旅館接待職類代表團的優異表現，為國爭光。

第46屆2022國際技能競賽（World Skill Competition）9月起陸續在15個國家展開，今年台灣共派出57名選手參加50項職類競賽。

受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，國際技能競賽在延宕一年後，首次結合世界各國聯手打造分地分流舞台，在15個國家、26個城市，分流成28場賽事舉辦，競賽從9月上旬起進行至11月下旬，共有來自57個國家和地區的上千名選手參賽。

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