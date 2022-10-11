綠營質疑謝國樑隱匿資產　蔡適應：還有多少免洗公司放在海苔桶裡？

▲民進黨團「揭開謝家金權帝國的神秘面紗」記者會。（圖／記者杜冠霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨立法院黨團11日召開記者會，質疑國民黨基隆市長參選人謝國樑金流問題，副書記長林楚茵則表示，謝的名下本來有8間公司，短短幾個月只剩下3間，是否是因為選舉，趕快轉到家人身上，「你在擔心甚麼？正當的生意人、不會三天兩頭負責人變來變去，負責人一下是媽、一下變兒、一下又換回媽，謝國樑有必要把話說清楚！」

立委郭國文、林楚茵及基隆市長參選人蔡適應上午召開記者會，質疑國民黨基隆市長參選人謝國樑以「沒錢的人才會洗錢」這樣傲慢的態度不僅劃錯重點，還充滿財富歧視，並以公開資訊整理出龐大的謝家相關事業版圖．質疑謝國樑隱匿資產的動機。

對於檢方偵辦德信證券董事長林冠百掏空案，郭國文表示，謝國樑日前在網路節目上接受專訪時自爆，自己知道林冠百的錢是犯罪所得，還勸他去投案，但還是把錢收下來，其中一億多元洗進了謝國樑金星國際户頭，另外還有三百萬現金，則是放到他口袋，「你明明知道他是犯罪所得，怎麼還會收受？」

林楚茵說，今天公佈謝家金權帝國的版圖，從找得到的公開資料，謝家金權帝國至少有34家公司，這還不包括謝國樑在金星案中，隨隨便便就有個幾十萬美金能借人的海外公司。

針對金流爭議，謝國樑日前出示資料解釋金流，但表格上有兩家被刻意塗黑的公司，林楚茵指出，從現有可查到的資料，謝國樑當負責人的公司，只有3家，但是把時間軸拉到2021年11月，謝國樑名下的公司有8家，加上謝國樑自爆的2間「貼了海苔片」的境外公司，加總就是10家了，是不是為了選市長，這些公司紛紛又轉到他家人的名下，這樣就不用申報了，也不用跟國人交待，可以躲避基隆市民檢驗？

林楚茵質疑，謝國樑可以一億元海內海外轉來轉去，沒有一個縣市長、行政官員是像謝國樑一樣，在塞席爾、開曼這些海外洗錢天堂有開公司、有戶頭的，公司開一開負責人轉來轉去，「正當的生意人、不會三天兩頭負責人變來變去，不會把公司當成自己家，不會負責人一下是媽、一下變兒、一下又換回媽，謝國樑有必要把話說清楚！」

同為基隆市長參選人的蔡適應則表示，謝國樑對基隆市民說，他是最會招商的，但是他口中的招商是什麼？是找他的家族企業來背書，謝國樑口中的賺錢，看起來就是放進自己口袋裡，「金星案就卡到3間公司，還有多少海外、免洗公司，放在謝國樑的海苔桶裡？」

蔡適應說，今天看到的是謝國樑的家族企業，金星案就有三家公司，更令人擔心的是，不知道還有多少海外公司、免洗公司藏在謝國樑的「海苔桶」裡，沒有人知道。