人夫「床上吃兔兔」偷情女上司！共編行事曆誇：很會鑽　正宮怒吉

▲台北男業務和女上司用共編TimeTree的方發展婚外情。（圖／翻攝自免費圖庫pakutaso）

記者郭玗潔／台北報導

台北一名知名酒商業務人夫偷吃女上司，2人不僅以TimeTree軟體共編行事曆「二兔日記」，人夫還暱稱女上司兔兔，說她是「我心裡毛茸茸的一塊」、「想妳想到熱熱的」、「好想看妳吃喔，然後抓你來舔，怎麼辦我現在好想要」，被妻子登入TimeTree帳號後發現姦情，怒告2人求償100萬元。案經上訴到台灣高等法院，認為2人侵害配偶權，考量妻子後來離婚並與前夫和解獲賠20萬，判女上司要再賠30萬元定讞。

元配表示，她結婚7年有2個女兒，丈夫於2019年到知名酒商當業務後，和女上司發展婚外情，2人不僅以TimeTree軟體共同編輯「二兔日記」行事曆，還公然出雙入對、牽手互動，甚至於2019年9月、12月間甚至還一起到東京、大阪遊玩，還一起上摩鐵，讓她知情後深感痛心，向小三求償100萬元。

女上司表示，妻子並未提出她與人夫舉動親暱的證據，妻子提出的文字證據也都不是她寫的。不過法官查看妻子提供的光碟，人夫曾在公開場合多次摟住女上司的腰，或和她牽手、勾手一起走路，與一般上司對下屬的互動完全不同，顯然關係匪淺。

法官也查看人夫和女上司之間的訊息和共編行事曆，女上司問「兩邊回你會不會錯頻」，人夫回「不會，我頂多說出親愛的我好想親你之類的」，人夫又說「為什麼我現在聞我自己的手都有你的味道」、「想你想到熱熱的」、「你就是被我抓在床上的兔兔」、「是我心裡毛茸茸的一塊」、「不然你要陪我下次先抽（大麻）再愛愛嗎？…好想看你吃喔，然後抓你來舔，怎麼辦我現在好想要」，女上司回「是覺得我吃完會很放蕩是嘛」，並受不了人夫甜言蜜語的攻勢，表示人夫太恐怖，「很會鑽，鑽進心裡」。

法官指出，女上司雖辯稱人妻登入帳號後可擅自編輯行事曆，但行事曆內容卻和女上司行程相符，另雖無法證明2人有上摩鐵，或搭同班飛機到日本是為了共同出遊，但女上司訊息稱「而且還叮嚀我套子要帶回來，到家趕快洗洗喔」，可見2人曾發生性行為，彼此叮嚀要湮滅證據。

法官認為女上司和人夫已侵害配偶權，但女上司不僅未對妻子表示歉意，還反向她提告，造成妻子精神極大痛苦，判2人應賠償60萬元，人夫與妻子離婚後已以20萬和解，法官因此判女上司還須賠30萬元，全案確定。