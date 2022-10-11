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巴西總統「吃人肉」恐怖言論被挖出　影片自爆：我會吃印第安人

記者張寧倢／編譯

巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）將於30日的第二輪大選投票中挑戰連任，然而，近日卻被挖出6年前一段受訪影片，他親口對美媒記者說「我會吃印地安人，完全沒問題的。」令人驚駭的「吃人肉」言論被對手候選人剪輯成競選宣傳片，原住民政治人物、人類學者皆憤怒譴責波索納洛。

▲▼巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）。（圖／達志影像／美聯社）

▲巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）2016年受訪時稱自己會吃掉印第安人。（圖／達志影像／美聯社）

根據《衛報》報導，巴西總統大選將在30日的第二輪投票中揭曉勝負，現任總統波索納洛目前的支持度比競爭對手、前總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）低約10個百分點。然而，選前20天，波索納洛6年前仍是國會議員時的一段《紐約時報》訪問影片被對手陣營剪輯成競選廣告，主題是「波索納洛揭露自己會吃人肉」，引發巴西社會一片震驚。

原版76分鐘採訪影片被挖出來分析，波索納洛不僅說出「不衛生的」（unhygienic）海地女性提供性服務的言論，還聲稱亞馬遜亞諾馬米地區（Yanomami）的原住民發生食人行為， 「有次我去蘇魯庫魯（Surucuru）…有個印第安人死了，族人們正在煮他，他們會把印第安人煮了，這是他們的文化。」

記者猜測應該不是為了食用，但波索納洛補充，「沒錯，是要煮來吃的。他們會熬煮2、3天，再配著香蕉一起吃。」隨後更表示，他主動向導遊提出想從旁觀看烹煮遺體的過程，但對方表示如果要去就得一起「分食」，聽完之後同行者沒有人想去所以計畫泡湯了，而波索納洛卻對記者說，「但我會吃印第安人的，完全沒問題。」（But I’d eat an Indian, no problem at all.）

▲▼巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）。（圖／路透）

▲衛報指出，波索納洛過去罵女性政治人物「婊子」，假裝大口喘氣嘲笑新冠患者的畫面都被對手剪成競選宣傳片。（圖／路透）

出身亞諾馬米族的民意領袖、人類學家Júnior Yanomami嚴正譴責波索納洛的言論，「我的族人不是食人族…這種情況並不存在，從未存在，甚至連我們的祖先也根本沒有這樣過。」剛當選國會議員的原住民社運人士Sônia Guajajara也推文怒批，「波索納洛是個撒謊狂。」

波索納洛向法院控告魯拉的競選廣告是在「散播假新聞」，自己的原意被刻意扭曲。一名法官8日做出初步裁決，要求魯拉陣營將競選廣告下架，因為影片可能損害波索納洛的聲譽，並影響選舉公正性。裁決出爐後，網路社群更大力地擴散「食人族波索納洛」相關文章和迷因圖，而波索納洛說「會吃印第安人」的影片已突破數百萬次點閱。

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