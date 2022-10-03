巴西總統大選開票拉鋸　魯拉票數未過半！將與波索納洛進入2輪決選

▲巴西總統大選首輪投開票，現任總統波索納洛（左）和前總統魯拉（右）票數拉鋸，將進入第二輪投票。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

巴西總統大選2日結束首輪投票，目前開票進度已達97%，由左翼前總統魯拉以不到5個百分點的差距，微幅領先極右翼的現任總統波索納洛。不過，由於兩人的得票率預料皆無法超過50%的當選門檻，最終結果將於10月30日第二輪決選投票中分勝負。

根據美國全國公共廣播電台（NPR）報導，曾因貪腐入獄的巴西前總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）在選前民調支持率一度大幅領先至2位數，然而，在周日（2日）的大選首輪投票中，魯拉在開票過程大多處於落後地位，但最終仍驚險追上，暫以47.9%的得票率取得些微領先，對手波索納洛（Jair Bolsonaro）則以43.6%的得票率居於第二。

▲巴西前總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）。（圖／路透）

根據巴西大選規定，如果2日的首輪選舉中，本屆共11位候選人的支持度皆無法超過50％，則獲最高票的兩位候選人，將在10月30日再進行第二輪決選投票。依目前開票的初步結果，魯拉和波索納洛將在接下來4周期間進行激烈的競選活動。

4年前，極右翼的波索納洛在福音派基督徒、擁槍者和其他保守派人士在內的支持中當選巴西總統，支持者被他極具傳統價值觀的政見所吸引，並對魯拉及其所屬的左翼勞工黨的貪腐醜聞深感厭惡。然而，波索納洛在任內淡化新冠病毒影響，造成巴西成為疫情下全球第2高死亡人數的國家，也正在面臨國家經濟停滯、高通膨、高失業率和貧困加劇等問題。

▲巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）任內言行與政策爭議不斷，仍在首輪投票中獲得超過40%以上的高得票率。（圖／路透）

67歲的波索納洛數月以來持續質疑選舉的公正性，呼籲軍方監督開票過程，並暗示就算輸了也可能不打算下台，投票開始幾小時前還在推特發布美國前總統川普替他拉票的影片。

這些舉動給了76歲的魯拉重返總統之位的機會，魯拉曾在2003年至2010年的兩屆任期中帶領巴西擴大出口，推動經濟強勢發展，卸任後因貪汙入獄1年半獲釋，本屆是他第6度競選總統。魯拉承諾將致力於重現過去任期內的經濟繁榮，並將自己塑造成打敗波索納洛獨裁、捍衛巴西民主的候選人形象。

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