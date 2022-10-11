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三峽驚傳選舉暴力！里長候選人深夜遭2煞伏擊　嗆：警告你不要選！

▲▼三峽中埔里長參選人翁聖濰。（圖／記者游宗樺攝）

▲翁聖濰出示診斷證明。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／新北報導

三峽傳出疑似選舉暴力事件！中埔里里長參選人翁聖濰10月10日晚間10時許，在弘園街36巷遭2名男子突襲，翁聖濰頭臉、胸口遭打傷外，對方甚至出言威嚇他不要再選了。翁聖濰被打到暈眩送醫，讓首次參與里長選舉的他大嘆，選舉後里內氣氛開始慢慢變調了。

翁聖濰表示，他平常會騎車做里內的巡視，事發路段是一條暗巷，行經時看到路中間有2個人影，燈光昏暗以為對方是里民於是停車打招呼，不料其中一人突然就揮拳過來，緊接著2人開始攻擊自己，邊打還邊用台語罵「放掉！不要再選了！」，想要他放棄這次的參選。

▲▼三峽中埔里長參選人翁聖濰。（圖／記者游宗樺攝）·

▲▼三峽中埔里長參選人翁聖濰。（圖／記者游宗樺攝）

▲翁聖濰頭臉及胸口遭毆傷。（圖／記者游宗樺攝）

翁聖濰自述，當下被打到彎腰，其中一人見狀還用膝蓋攻擊肚子跟左胸，甚至有人還拿槍托之類的硬物攻擊自己頭部，一陣猛攻後對方就立刻逃跑。一段時間回過神後，才打電話給朋友求救，被送到三峽恩主公醫院救治，被診斷出頭部、臉部及腹部均有擦挫傷。

▲▼三峽中埔里長參選人翁聖濰。（圖／記者游宗樺攝）

▲該暗巷無監視器，警方到場進行調查。（圖／記者游宗樺翻攝）

翁聖濰提到，曾在9月30日晚間10時許，遭自稱是大埔社區發展協會理事長表弟的陳一明（54歲）當面嗆聲「你（翁聖濰）是穩當選嗎？」、「你知道我是誰嗎？我是還沒出手，等我出手絕對讓你死！」，一番言論讓他心生畏懼，事後到三峽派出所報案，警方依恐嚇、選罷法偵辦，傳喚陳男後，陳卻表示當時酒醉完全不記得有這回事，否認恐嚇一事。

▲▼三峽中埔里長參選人翁聖濰。（圖／記者游宗樺攝）

▲翁聖濰9月30日遭人當面恐嚇，於是到派出所報案。（圖／記者游宗樺翻攝）

翁聖濰大嘆，沒想到第一次參與里長選戰，卻遇到這些事情，懷疑對手想用這些方式阻撓自己出來參選。

警方表示，針對翁男在10月10日遭攻擊一案，分局已依規定受理報案，並請當事人到派出所製作筆錄，由於該處無監視器，正擴大調閱周邊路口監視器，追查犯嫌行蹤，並約談到案以釐清案情，全案將依傷害、選罷法偵辦。

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