　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

俄對烏克蘭射75枚飛彈釀11死64傷　歐盟及北約痛批

▲▼ 烏克蘭首都基輔10日發生一連串爆炸。（圖／路透）

▲俄軍對烏克蘭全國各地發射飛彈轟炸。（圖／路透） 

文／中央社 

俄羅斯軍方10日朝烏克蘭境內發射75枚飛彈，在烏國首都基輔等地至少造成11死、64傷，基輔地鐵站裡的避難兒童唱國歌，等待危機落幕。歐盟及北約已為此攻擊向俄方發出嚴厲譴責。

●烏克蘭：境內遭俄軍發射至少75枚飛彈 已11死64傷

烏克蘭武裝部隊總司令扎盧茲尼（Valeriy Zaluzhny）表示，俄羅斯軍隊朝烏克蘭發射至少75枚飛彈，鎖定首都基輔和烏國南部、西部城市。其中，基輔遭遇的單一場攻擊就造成至少10死、60傷，而各地累計至少11死64傷。

法新社報導，扎盧茲尼將軍在社群媒體上表示：「恐怖主義國家俄羅斯對烏克蘭領土發動大規模飛彈和空中攻勢，同時也使用了攻擊型無人機。侵略者上午發射了75枚飛彈，其中41枚遭我國防空部隊擊落。」

基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）回報，基輔的舍甫琴科區（Shevchenko）傳出爆炸。這個地區位於基輔市中心，許多歷史建築及多棟政府建築物坐落於此。

烏克蘭議員瓦西蓮科（Lesia Vasylenko）在推特發布的照片顯示，至少有一處爆炸發生於市中心的國立基輔大學（Kyiv National University）主要建物附近。

●三星基輔辦公室遭俄軍轟炸波及 德國領事館也遭殃

烏克蘭至少10個城市10日遭到俄軍飛彈攻擊。在首都基輔，毗鄰主要火車站的南韓三星電子廠辦公大樓遭到波及，冒出濃濃黑煙；德國領事館所在的建築物也在這波攻擊中受損。

紐約時報報導，韓國三星電子在烏克蘭的辦事處在俄軍轟炸波及下嚴重受損，許多落地窗被炸到粉碎，大樓外觀也燒得一片焦黑。據報導，俄軍這波攻勢是自戰爭初期迄今，針對平民和關鍵基礎設施的最廣泛攻擊。

根據德國外交部，柏林駐基輔領事館所在的建築物也遭俄軍飛彈擊中。自戰爭爆發以來，該領事館一直無人使用。

●摩爾多瓦稱莫斯科飛彈越領空 召見俄大使要求說明

摩爾多瓦10日表示，俄羅斯攻擊烏克蘭的巡弋飛彈飛越該國領空，該國已召見俄大使要求說明。

法新社報導，摩爾多瓦外交部長波皮斯庫（Nicu Popescu）在推特發文稱：「今天早上，黑海的俄羅斯軍艦向烏克蘭發射3枚巡弋飛彈，它們飛越摩爾多瓦領空。我已下令召見俄羅斯大使，並要求對方解釋。」

波皮斯庫對俄國發動攻擊表達憤愾之意。「俄羅斯火線對烏克蘭各城市發動攻擊令人髮指，其中包括了首都基輔，還攻擊平民目標。俄羅斯必須停止殺戮。」

▲▼ 烏克蘭首都基輔10日發生一連串爆炸。（圖／路透）

▲歐盟批俄飛彈攻擊烏平民構成戰爭罪。（圖／路透）

歐盟批俄飛彈攻擊烏平民構成戰爭罪 北約譴責克宮

俄羅斯飛彈攻擊烏克蘭，至少造成11死、64傷。歐盟表示，莫斯科攻擊烏克蘭平民，構成戰爭罪；俄國總統普丁（Vladimir Putin）則揚言，若再發生類似克里米亞大橋（Crimean Bridge）攻擊事件，將嚴厲回應。

歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）發言人史丹諾（Peter Stano）指出：「以懦弱、令人髮指的飛彈攻擊平民目標，無差別地以人民為目標，情勢已進一步升級。」

「歐盟以最強烈措辭，譴責這些針對平民和民用基礎設施的令人髮指攻擊…這違反了國際人道主義法，這種針對平民的無差別攻擊行為構成了戰爭罪。」

北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）10日也譴責俄羅斯飛彈攻擊烏克蘭平民。

史托騰柏格在推文中表示，他已和烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）談過話，史托騰柏格譴責俄羅斯恐怖無差別攻擊烏克蘭民用基礎設施。

▲▼基輔民眾平靜、有秩序的在地鐵站內躲避空襲，未現恐慌情緒。（圖／翻攝自twitter／Inna Sovsun）

▲基輔民眾平靜、有秩序的在地鐵站內躲避空襲，未現恐慌情緒。（圖／翻攝自twitter／Inna Sovsun）

●基輔民眾冷靜躲地鐵站 兒童唱國歌待危機落幕

烏克蘭首都基輔傳出數聲爆炸聲；影像畫面顯示濃煙竄向天際。當地民眾表示，地鐵站湧入避難人潮，有人帶書本及毯子，顯然「有備而來」；避難所內的兒童則合唱國歌，每個人冷靜自制，未現恐慌情緒。

俄羅斯總統普丁9日才指控克里米亞大橋爆炸是烏克蘭特種部隊發動的「恐怖主義行為」。烏克蘭10日就傳出數聲爆炸聲響。

烏克蘭國會議員索夫桑（Inna Sovsun）對中央社表示，聽到爆炸聲響後，她馬上帶兒子離家到最近一處地鐵站避難。一入站發現階梯上已坐滿民眾，非常擁擠，現場有不少兒童。

她說，有民眾帶了毯子，也有人帶書，兒童則帶著他們的玩具，氣氛相當平靜，不見恐慌。避難民眾已做好充分的準備，現在只等待這一切落幕。身邊的一名懷孕婦女對她說，也許今晚不得不在地鐵站過夜，「我以前從沒睡過地鐵站，這會是第一次」。

●白俄總統控烏克蘭圖謀不軌 與俄軍聯手部署因應

白俄羅斯強人總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）10日表示，他已下令軍隊與俄羅斯部隊一起部署在烏克蘭附近，以回應他口中基輔當局及其西方支持者對白俄的明顯威脅。

路透社報導，魯卡申柯的最新發言顯示烏克蘭戰爭有可能進一步升級，烏克蘭北方可能出現俄國與白俄的聯合部隊。

魯卡申柯說，他與俄國總統普丁同意部署一個區域性軍事集團，並於兩天前開始集結部隊，這顯然是在俄羅斯通往克里米亞的大橋8日遇襲之後。

烏克蘭則指控俄軍從白俄羅斯派出伊朗製無人機攻擊烏國。

烏國軍方在臉書（Facebook）聲明寫道：「敵軍使用伊朗製見證者-136（Shahed-136）無人飛行載具，從白俄羅斯領土（以及被俄國併吞的克里米亞半島）發動空襲。」烏軍還說，共有9架無人機被「摧毀」。

●俄羅斯靠烏克蘭邊境貝爾哥羅德州傳爆炸巨響
兩名目擊者告訴路透社，靠近烏克蘭邊境的俄羅斯貝爾哥羅德州（Belgorod，又譯別爾哥羅德）可聽見巨大爆炸聲響，窗戶因而搖晃。

俄羅斯新聞社（RIA Novosti）引述多名地方官員所言指出，這場爆炸是由一個垃圾掩埋場的彈藥引爆所導致。

此外，貝爾哥羅德州州長葛拉特卡夫（Vyacheslav Gladkov）表示，烏克蘭軍隊10日對邊界村莊開火。

●克里米亞大橋爆炸 俄羅斯股市開盤暴跌近12%

克里米亞半島連接俄羅斯本土的橋梁周末發生爆炸，烏克蘭數個城市隨後傳出遭到飛彈攻擊，俄羅斯股市10日開盤暴跌約12%。

法新社報導，在格林威治時間7時3分，以盧布計價的MOEX俄羅斯指數（MOEX Russia Index）開盤大跌11.9%，來到1780.39點，這是自2月俄軍入侵鄰國烏克蘭以來，首次跌破1800點大關。

數個月來持續回升的盧布兌美元和歐元匯率，10日也走低。在格林威治時間10時50分，來到62.9盧布兌1美元。

►竹炭過濾，為你保留最優質的純淨，炎炎夏日記得多喝水

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►爸媽們快囤貨！「日本版幫寶適」特價了

ET快訊
美魔女濕身慶雙十！　登七星峰「國旗比基尼」辣照曝光
Ella媽留言「不是人妖吧」惹議　小禎親回應了
KID火鍋店出面道歉！　吐「試營運」差異
橘色惡魔合體北一女比愛心！185cm高帥弟「羞站原地」
19歲弟長息肉！每天「愛吃1食物」　醫傻眼：未來一定變大腸癌

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

俄對烏克蘭射75枚飛彈釀11死64傷　歐盟及北約痛批

三星基輔辦公室「落地窗炸到粉碎」　德國領事館也遭殃

德國駐基輔領事館遭「俄軍飛彈」擊中　全館已暫停運作

「橘色惡魔」國慶登場！　京都橘高校吹奏部登凱道

北一女樂儀旗隊登凱道　無伴奏靜默槍法考驗默契

如何打開免洗筷不歪斜？　套子往上一抽完美分解！

橘色惡魔國慶完閃電離台　回日本期中考在飯店也K書

IVE成員走紅毯「走路姿勢詭異」　一看鞋子…網傻眼罵爆：太離譜

台灣訓練不出橘色惡魔？　網推建中樂旗：世界季軍

王瞳看到「30」：是艾成在說想我　含淚露面宣傳...替他完成心願

金門舞團唱《梅花》祝國慶　小鄧麗君+軍事舞步超特別

林宥嘉突Cue《原子少年》清唱超穩　FEniX獻出道曲《Fire Fighter》

猛男手腳綁國旗徒手爬杆　5.4公尺高「人體升旗」

俄對烏克蘭射75枚飛彈釀11死64傷　歐盟及北約痛批

三星基輔辦公室「落地窗炸到粉碎」　德國領事館也遭殃

德國駐基輔領事館遭「俄軍飛彈」擊中　全館已暫停運作

屏東售「晴天娃娃屋」400萬起　內行人揭恐怖真相

影／YouTuber住泰國鬧鬼飯店 拍下睡覺狂吼疑被鬼壓床

吳卓林街頭領糧、房祖名搭勞斯萊斯！　網嘆「同父不同命」灌爆成龍微博

俄對烏克蘭射75枚飛彈釀11死64傷　歐盟及北約痛批

影／見父收行李離家工作　13歲兒忍淚道別關門後爆哭

掉髮別怕！「5款口碑養髮液」盤點，幫你養回豐盈髮量

「綠惡魔」犯罪集團現身紐約地鐵　9女蒙面公然揍人行搶

馬尾妹爬象山「峰峰相連」超壯觀！本尊是最兇女醫　萬人全看暈

國旗屋國慶升旗很感動　賴香伶：對國家認同的重要文化

《街頭男戰士》舞者疑「抄襲ATEEZ」惹議！　原創編舞家表態：應道歉

母子等車突遭怪漢推落月台！　8歲童下秒遭高鐵輾過...當場慘死

軍武熱門新聞

德國駐基輔領事館遭「俄軍飛彈」擊中

三星基輔辦公室遭俄軍轟炸波及 德國領事館也遭殃

俄對烏克蘭射75枚飛彈釀11死64傷　歐盟及北約痛批

北韓空軍根本蘇聯古董　竟大動作出動對峙南韓戰機

英國情報：烏軍繳獲俄軍「440輛坦克

F-22 vs. F-35誰更有優勢？

專家：中國怎不派殲-20　飛行員：你懂？

美國祭出新制裁　1名台人被列入

台左輪860無人機擊殺俄軍反裝甲飛彈車　畫面曝

台灣7天造核彈？　宋兆文：狗屁

烏情報局長曝「戰爭結束2可能」：普丁死或俄分裂

俄攻擊水壩欲淹烏克蘭軍　後勤問題頻仍副防長被拔

兩岸真的會開戰嗎？媒體人揭最後結局

3000公尺跑15分鐘很難？　館長：X你娘

更多熱門

相關新聞

即／俄飛彈狂轟烏克蘭　普丁：報復克里米亞大橋被炸

即／俄飛彈狂轟烏克蘭　普丁：報復克里米亞大橋被炸

俄羅斯10日對烏克蘭境內發射75枚飛彈，目前傳出已造成基輔等地至少11死、64人傷。俄總統普丁表示，向烏克蘭進行飛彈攻擊，是為了報復烏國炸毀克里米亞大橋（Crimean Bridge）「恐怖主義行為」。

中國外交部回應「俄軍轟炸烏克蘭」

中國外交部回應「俄軍轟炸烏克蘭」

三星基輔辦公室遭俄軍轟炸波及 德國領事館也遭殃

三星基輔辦公室遭俄軍轟炸波及 德國領事館也遭殃

俄羅斯發射導航衛星　挑戰美國GPS霸主地位

俄羅斯發射導航衛星　挑戰美國GPS霸主地位

基輔民眾冷靜躲地鐵站　兒童唱國歌待危機落幕

基輔民眾冷靜躲地鐵站　兒童唱國歌待危機落幕

關鍵字：

俄羅斯烏克蘭俄烏衝突烏克蘭危機俄烏戰爭StopRussia

讀者迴響

熱門新聞

捕獲野生周星馳「白髮＋皮包骨」認不出

朴宰範唱一半：我朋友，很帥！　「大咖台灣男神登台」全場瘋掉

女嫁高雄　7年情被越南女大生粉碎

2000元振興津貼發放日期確定　鎮民快備齊2物

Ella媽脫口問小禎：不是人妖吧？

19歲弟長息肉！每天「愛吃1食物」醫傻眼

勞退金一次領還月領？網曝長輩1選擇變很慘

KID火鍋店遭控「A5和牛調包」　宣佈：退回試營運模式

Ella媽媽留言「不是人妖吧」惹議　小禎親自出面回覆了

買台南Josh家暴房！屋主轉身見「恐怖彩蛋」

超辣女巫賣陰莖蠟燭　靠愛情咒年入550萬

KID火鍋店出面道歉！吐「試營運」差異

鬣狗遭圍攻竟自我掏肛　獅群看傻

47歲林志玲「嘟嘴」被炮　網友反應一面倒

小甜甜布蘭妮「海邊全裸」脫光光！

更多

最夯影音

更多
「橘色惡魔」國慶登場！　京都橘高校吹奏部登凱道

「橘色惡魔」國慶登場！　京都橘高校吹奏部登凱道
北一女樂儀旗隊登凱道　無伴奏靜默槍法考驗默契

北一女樂儀旗隊登凱道　無伴奏靜默槍法考驗默契

如何打開免洗筷不歪斜？　套子往上一抽完美分解！

如何打開免洗筷不歪斜？　套子往上一抽完美分解！

橘色惡魔國慶完閃電離台　回日本期中考在飯店也K書

橘色惡魔國慶完閃電離台　回日本期中考在飯店也K書

IVE成員走紅毯「走路姿勢詭異」　一看鞋子…網傻眼罵爆：太離譜

IVE成員走紅毯「走路姿勢詭異」　一看鞋子…網傻眼罵爆：太離譜

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面