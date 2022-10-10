圖／來Battle！陳時中二度挑戰跳街舞　自封「Wave部長」

▲陳時中出席全國大學街舞高峰會。（圖／翻攝自Facebook／陳時中，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中積極參與多元活動，搶攻年輕選票，9日出席全國大學街舞高峰會，他透過臉書自封「Wave部長」並分享，現行相關補助程序過於繁瑣，他當市長會成立單一窗口處理需求，並尋找更多閒置空間，改成練舞的場域，希望持續協助推動街舞文化發展。

陳時中表示，先前他都在「中央疫情指揮中心」，身邊有防疫五月天來協助，但他到了由國內知名舞團TEAM SKIP與中華民國街舞運動推廣協會所主辦的「COLLEGE HIGH Vol.18 全國制霸」，在這面「中央流體街舞指揮中心」的螢幕前，身兼主持人的田拓 Atoh老師call-out，要跟我在三萬名dancer面前現場battle。

陳時中稱，他還是要強調，老師是國內頂尖Locker，術業有專攻，只好請隊友立委蘇巧慧和市議員吳沛憶趕快上場幫忙示範動作，身為「Wave部長」，在旁邊觀看老師們的專業舞蹈跟比賽就好，最重要的，還是希望疫情趕快過去，熱愛街舞的朋友們，就可以盡情的來cypher。

陳時中表示，事實上，街舞、滑板等年輕人熱衷的運動，雖有相關補助，但是行政程序上仍過於繁瑣，讓年輕朋友們備感困擾，他當市長，會成立單一窗口處理需求，讓大家可以專注在自己所熱愛的舞蹈上，此外，台北市跳舞的專業場地明顯不足，現有場地缺乏合適規劃，他會尋找更多閒置空間，蒐集專家意見後改造成適合練舞的場域，包括地板、全身鏡與音箱電源等硬體設施一應俱全，打造友善街舞環境，滿足大家需求。

陳時中強調，街舞是藝術，也是一種生活態度的實踐，更成為國際奧運賽事項目，他希望能持續協助推動街舞文化發展，幫助熱愛舞蹈的大家能一直開心的跳下去。