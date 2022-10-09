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這「低調行業」月薪破10萬！過來人吐實：這幾年一堆年薪破百的缺

▲▼毒品、藥物、藥物濫用。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲一名網友瀏覽求職網時發現，有藥局開出10萬月薪徵藥師。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

現在許多人抱怨低薪、高物價，買房成了遙不可及的夢。不過，一名網友日前查看求職網時，突然發現了一項低調高薪的行業，看到6位數的月薪，讓他忍不住驚呼「難怪那麼多人想考藥學系」。而貼文曝光後，也釣出業內人士回應。

這名網友在Dcard上PO文，同時張貼了某藥局的徵才廣告，依據廣告內容，這間藥局在招聘藥師，時薪高達660元，月薪更是開出10~11萬元，且還有大型包藥機，等於工作有機器可以幫忙分擔。

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這讓網友忍不住直呼，「待遇真的是蠻ok的，難怪一堆藥學系要讀5-6年分數還是那麼高。」這名網友以時薪來換算月薪，若要達到10萬元的水準，等於每月工時159小時，而159小時算下來，又大約為正常周休二日、每天上班8小時以內，待遇不可謂不好。

▼藥師月薪低調破10萬，也有不少過來人回應。（圖／翻攝Dcard）

▲▼藥師月薪低調破10萬。（圖／翻攝Dcard）

貼文曝光後，也立刻有不少業內人士回應，「藥劑師當藥廠業務，同樣數字，幣種是美金喔」、「重點是這家有自動包藥機！藥師：再嘴我只會包藥阿！我現在連包藥都不用會」、「對啊，藥師真的是最熱門的工作」、「這是真的」、「這幾年真的一大堆年薪破百的缺」、「感覺CP值及高欸！早知道當年就考藥學～啊不對根本考不上。」

不過，也有人留言指出，「大部分沒那麼高吧」、「打聽看看吧！進去才知道原因。我做藥廠，也是月薪7萬，實際是靠加班、輪班津貼、生產獎金才有這樣的薪資。底薪要是只有3萬，剩下靠獎金，年終應該也很慘」、「沒那麼好，以後Ai智慧包藥機成熟後工作就不保了」、「這是全包好嗎＝＝幾乎沒在休息的。一般就六萬多七萬，不夠的你補484？真的這麼好，就不會海量的同學重考醫牙了。」

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這「低調行業」月薪破10萬　過來人吐實

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