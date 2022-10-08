陳時中「這項民調」拿第一　他看了昏倒：到底要怎麼辦？

▲民進黨台北市長候選人陳時中。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

年底首都台北市長之戰備受關注。根據《美麗島電子報》台北市長民調，三位參選人差距不到2個百分比，值得注意的是，民調之中還有一份「去年新冠疫情爆發後，誰用心解決台北市疫情、顧市民健康」調查，陳時中以39.5%領先黃珊珊31.9%、蔣萬安7.2%，對此《美麗島電子報》董事長吳子嘉直呼快昏倒了，「陳時中在萬華居然還第一，到底要怎麼辦？」

吳子嘉昨（7）日在政論節目關鍵時刻中分析，蔣萬安民調從9月的32.7％到10月的29.6％，降3個百分點左右；黃珊珊民調差距大約上升4個百分點；陳時中則上升約1個百分點。三人嚴格來說，都在正負誤差值6%以內，選情如同「麻花」一樣，三人糾纏在一起。

吳子嘉說，這次民調增加一些中性政策題，例如「誰比較有規劃政策的經驗和能力」、「誰比較能夠拋開意識型態對抗、不會去牽扯派系政治和財團利益」等，讓選民可以理性表態。結果顯示，蔣萬安、黃珊珊兩人的票，是「互通狀況」，重疊性很高、性質雷同。因此，如果陳時中民調排第三，他並不會被棄保，因為他是民進黨基本盤、鐵板，不可能棄給蔣萬安。

此外，吳子嘉也公布一份「去年新冠疫情爆發後，誰用心解決台北市疫情、顧市民健康」民調，陳時中以39.5%支持度領先黃珊珊的31.9%、蔣萬安的7.2%。吳子嘉表示，自己看到這數據快昏倒了，他每天罵陳時中，居然還第一，「陳時中對萬華很差，在萬華居然也是第一，看到這個民調到底要怎麼辦？」