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大陸 大陸焦點 特派現場

48歲男腦梗塞亡！醫生一問驚：炒菜常放「這1物」比菸酒更傷血管

大陸一名48歲維修工人，上班途中突然昏迷倒地不起，送醫經檢查是出現急性腦梗塞，醫生雖立即施救仍不幸宣告不治身亡。（圖／翻攝自搜狐網）

▲大陸一名48歲維修工人，上班途中突然昏迷倒地不起。（圖／翻攝自搜狐網）

圖文／CTWANT

大陸近日有位約20歲的女兒，在急診室外抱頭痛哭，她48歲的李姓父親上班路上，突然頭暈目眩倒地昏迷不醒。緊急送醫急救，經檢查醫生診斷李父出現急性腦梗塞，醫生雖有立即施救，但仍不幸宣告不治。

據《搜狐網》報導，李父是名維修工人，患有慢性病高血壓超過10年，事發當日李父上班時間比往常晚，走到小區門口時突然昏厥倒地，呈昏迷狀態，小區值班的保全隨即叫救護車，將其送醫急救。

到醫後經檢查發現，李父大腦中有大量的血管阻塞，血液循環出現障礙，導致缺血缺氧，且李父血壓突然升高，因此出現急性腦梗塞。醫生接診不久，便立即為李父注射，血栓溶解药阿替普酶（Alteplase），然而為時已晚，李父最終仍不幸身亡。

據女兒所說，父親較重口味，烹飪時總是會添加味精，醫生提醒，炒菜長期放味精，比抽煙喝酒還傷血管。味精中含有穀氨酸鈉（Monosodium glutamate, MSG）的化學物質，少量食用並不會對人體有太大的影響。若大量食用則會引起體內水分滯留，導致血液體積增大，進而引起血壓上升、加重心及腎的負擔；引起血管平滑肌損傷，從而使血管逐漸硬化，進而造成血管阻塞。

李父突發腦梗塞前，從未做過體檢，平日自我感覺身體強壯並無不適，然而李父其實患有高血壓及高血脂，女兒曾建議父親到醫院做體檢卻不被當回事，並自認為是肥胖導致患有慢性疾病。此次李父的腦梗塞是由血液凝塊（血栓）所致，而其患有且不重視的高血壓及高血脂，正是形成血栓的重要因素。

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