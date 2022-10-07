快訊／本土+50710！新北破萬例最多　各縣市分佈曝光

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（7）日公布新增5萬0710例本土個案，創下疫情以來次高，共13縣市病例破千，以新北通報10378例最多，其次依序為台中6248例、桃園5603例、台北5395例、高雄4970例、台南3535例。

指揮中心疫情監測組組長周志浩表示，上週五共通報4萬3280例本土個案，昨日因系統異常，今日病例數恐失真，但整體疫情仍比起上周同一段時間也增加10%左右，「現在處在疫情高原期，防治措施還是不要放鬆。」

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▲指揮中心公布10/7確診個案及分布縣市。（圖／指揮中心提供）

指揮中心表示，今日新增之50,710例本土病例，為23,089例男性、27,601例女性、20例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(10,378例)，臺中市(6,248例)，桃園市(5,603例)，臺北市(5,395例)，高雄市(4,970例)，臺南市(3,535例)，彰化縣(2,780例)，屏東縣(1,367例)，新竹縣(1,326例)，苗栗縣(1,322例)，宜蘭縣(1,207例)，雲林縣(1,141例)，新竹市(1,024例)，嘉義縣(823例)，基隆市(818例)，南投縣(782例)，花蓮縣(698例)，嘉義市(534例)，臺東縣(411例)，澎湖縣(167例)，金門縣(158例)，連江縣(23例)。

指揮中心統計，截至目前國內累計18,257,104例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含11,471,708例排除)，其中6,782,664例確診，分別為35,254例境外移入、6,747,356例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計11,389例COVID-19死亡病例，其中11,373例本土，個案居住縣市分布為新北市2,365例、臺北市1,265例、臺中市1,156例、高雄市1,061例、桃園市872例、臺南市857例、彰化縣651例、屏東縣460例、雲林縣353例、南投縣348例、苗栗縣305例、嘉義縣275例、基隆市251例、宜蘭縣238例、花蓮縣200例、新竹縣186例、嘉義市184例、臺東縣160例、新竹市131例、澎湖縣34例，金門縣21例；另16例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

▲指揮中心10/7公布本土病例分析及中重症統計。（圖／指揮中心提供）

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