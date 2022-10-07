新手爸媽爭論「奶餵了沒？」　6月嬰緊張到吃手手…急喊：我沒吃

▲2人正在爭辯孩子到底剛剛喝奶了沒？結果才6個月大的兒子，冷不防發出一句「我沒吃」的發音，把爸媽都嚇了一跳。（圖／翻攝微博）

圖文／CTWANT

對很多新手爸媽來說，照顧剛出生的新生兒，最累的部分，不外乎是無止境的哄睡跟餵奶，尤其剛出生的小寶寶為了健康長大，爸媽都得牢記每一餐的進食時間。但最近大陸吉林有一對新手爸媽，爸爸記錯孩子吃奶時間，跟太太兩人在爭論孩子到底餵奶了沒？就在夫妻兩人爭論不出結論時，太太懷裡抱著的6個月寶寶，突然大聲喊出：「我沒吃」，把爸爸媽媽都嚇了一跳，忍不住笑了出來。

本月3日在網路上曝光了一段影片，畫面中一對住在吉林長春的新手父母，為了家中才出生6月大的兒子，搞不清楚這餐的奶到底餵了沒，媽媽正抱著小孩追問爸爸。

而就在夫妻倆，為了寶貝兒子到底有沒有喝奶了，雙方在房間低聲爭執時，才出生6個月大的寶寶，不知是不是聽懂、感受爸爸媽媽爭執糾結的點，竟大聲地發出「我沒吃」的發音。

男嬰的母親就說，當她聽到孩子自己說出，「我沒吃」的時候，夫妻倆瞬間被逗得哈哈大笑，他們事後坦言，一方面很驚訝，6個月的孩子竟然會說話，另一方面他們也懷疑，兒子似乎有聽懂他們的對話。

不過男嬰母親也說，孩子應該不是真的會說話，而是當時他正在吃手手，可能是吃手時，湊巧發出來的聲音，音調跟「我沒吃」很像，只能說一切都是巧合。不過網友們看到這段逗趣影片，有人就搞笑回應表示，「孩子也是急了，再不開口，今晚就得餓肚子了。」(影片請點我)

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

►春風110抽衛生紙「1包不到15元」！買一次全家用整年

►毛孩專用 Dr.好骨力「1顆不到7元」！讓愛貓愛犬健康好靈活

延伸閱讀

▸ 火鍋搭訕新手法？ 他離開裝飲料回來被「扒飯」

▸ 女星險被撞…家人突來電「媽媽車禍、愛犬走失」 她深夜痛哭求幫忙

▸ 結帳弄掉1元…客人「我懶得彎腰」再吐4字 店員傻了：狗眼看人低