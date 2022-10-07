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大陸 大陸焦點 特派現場

淮安男童玉米田走失　警犬聞味「走200公尺」成功尋獲

記者蔡紹堅／綜合報導

江蘇省淮安市一名2歲多的男童日前不慎在野外走失，當地警方接獲報案後，派出40多名警力搜尋，但進展卻不大，最後決定出動警犬，結果很快就在玉米甜的水溝裡面發現了男童。

根據《荔直播》報導，淮安市警方3日晚間9點接獲報案，一名2歲多的男童在野外不慎走失，報案的人是男童的爸爸，他表示，「也是我的失誤，把孩子一個人留在這地方，我給他講的不要走，就待在這地方，但是我來了之後孩子看不到了，到處找也找不到，後來沒有辦法，請求警方支援。」

▼警方出動警犬協助搜尋。（圖／翻攝荔直播）

▲▼淮安男童玉米田走失　警犬聞味「走了200公尺」成功尋獲。（圖／翻攝荔直播）

由於當晚氣溫驟降，只有10多度，還伴隨暴雨、大風等天氣，警方很快派出了40多名警力與當地村民一起展開搜尋。不過，實際行動起來卻困難重重，派出所副所長提到，「夜黑風高又開始下雨，周圍全部都是農田玉米地，都是比較高的地方，小孩又比較矮小，聲音也比較小，我們沒辦法在現場直接進行對話，只能通過地毯式搜索。」

3個多小時過去，搜尋工作沒有任何進展，男童的父親說，「孩子走失時只穿了一件短袖，如果不能盡快找到他，恐有生命危險。」

警方於是決定調整方案，申請警犬隊支援，凌晨1時50分，警犬「萊德」趕到了現場，聞了男童的衣服氣味後，馬上展開搜尋。警犬基地工作人員魏建偉說，「小孩的父母把他當天穿的衣服給我們，然後讓狗去找，一直往北走，大概走了兩百多公尺，然後又向西走，發現小孩躺在玉米地水溝裡面。」

淮安市公安局工業園區分局寧連路派出所副所長周安說，「我們趕緊把他抱起來，小孩瑟瑟發抖，民警脫下身上的衣服給他裹住，小孩『哇』地哭出了聲。」

報導提到，警犬「萊德」今年只有1歲半，是一條追蹤犬，從3個月大就開始訓練，這次是它首次完成搜救任務。

▲▼淮安男童玉米田走失　警犬聞味「走了200公尺」成功尋獲。（圖／翻攝荔直播）

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