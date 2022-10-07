假貴婦賣屋詐財2／與洗腎夫聯手一路騙　護理師親揭荒謬手法

▲家住北市天母的謝姓夫妻營造有錢假象，更利用信任欺騙2名被害人能以低價購買房子，共詐得7位數。（圖／民眾提供）

記者黃宥寧／台北報導

利用信任詐財當零花！有2名被害人向《東森新媒體ETtoday》投訴，指出家住北市天母謝男吳女夫妻檔，平時出手闊綽，高調炫富，豈料卻利用2名被害人有購屋意願，但因北市房價過高無力置產，竟謊稱在新北市擁預售屋數間可出售，導致2被害人誤認夫妻財力雄厚共支付490萬，直到交屋日延宕，才發覺自己已掉入陷阱。

B女回憶，2020年11月在臉書社群平台遇到吳女，進一步接觸發現彼此曾在同一場所任職，加上共同生活圈及孩子年齡相仿，進而產生交流。2021年6月，吳女凌晨致電，提及謝姓丈夫突發心臟急症需接受手術治療，曾有相關背景的B女眼見吳女陷入困境手足無措，在謝男住院期間不時撥空協助，雙方逐漸熟識、互動增加。

豈料吳女得知B女購屋念頭後竟萌生詐騙意圖，不時透露謝男以房地產及法拍屋等投資為業，故無業的吳女能經常參與所費不貲的瑜珈輪及花藝課程，且謝男平時以收藏名錶為喜好、已用現金購入近5000萬的「天母自在」露臺戶即將入住，甚至以地主戶身分擁新北三重某建案數戶，致B女誤認對方生活優渥、生財有道。

▼天母謝姓夫妻聯手欺騙被害人可用低價出售根本「不存在的建案」，導致被害人誤信共支付數百萬。（圖／民眾提供）

同年7月，吳女聲稱謝男相當感激B女這段期間的協助，若真心喜歡三重建案可先去了解週邊環境，她會遊說丈夫將其以較市價低的價格出售，但10月才完工，工安為由尚無法入內看房。隨後，吳女又以避稅及不能影響建商第二期行情為由，要求不可透露價格予他人且只能使用指定代書及指定合作金庫專員辦理貸款。

B女一開始雖存疑，經吳女不斷遊說，表示謝男購地成本低，只求脫手不求多賺，因此信以為真，依約於謝男出院隔日至其租屋處簽約後匯入頭期款200萬到謝男帳戶。至於紙本合約及履約保證，謝男堅稱需先拿回公司蓋大小章，至今仍不願歸還。

▼夫妻倆營造出富裕環境，甚至時常購入奢侈品。（圖／民眾提供）

同年9月吳女告知：「為規避房地合一稅，須先轉一手人頭，會延遲2~3個月才能交屋」，B女勉為其難同意，再度匯出所稱「人頭費」；此後謝男陸續使用各種裝潢及家電為由，要求支付多筆費用，B女要求收據用以申請減徵貨物稅，謝男一口答應但遲遲無法提供，直到2022年2月屢次交屋失約，B女不禁起疑，至地政機關調取第二類謄本，確認房屋在2021年11月25日出售予他人且完成登記，謝男仍堅稱是所謂的「人頭戶」。

今年3月B女再也無法忍受，直接找上謄本登記所有權人住處按鈴詢問，竟獲對方回應「房子要自住並無出售!」B女聽這一席話當場晴天霹靂，馬上向吳女謝男求證，隨後夫妻倆再也無法聯繫上，終於發現全是一場騙局。

「一個乩童，一個桌頭」（比喻2人一搭一唱樣子）真的惡劣到極致！ B女最後向記者說，夫妻倆一路騙，甚至為了安撫她偽造本票，串通代書來電，實在詭計多端。當初同情吳女處境無償提供協助，沒想到這份孽緣讓自己成為惡狼手中的肥羊。

▲謝男還不出錢，竟假簽他人名字開出350萬元本票給予被害人。（圖／民眾提供）

不僅如此，更得眼睜睜看著吳女換新車接送小孩念貴族雙語幼兒園、偶爾發佈IG限時動態炫耀入手精品包、入住豪華飯店看煙火，每每加深自己被騙的恥辱，10多年省吃儉用的血汗錢化為雲煙，想讓膝蓋不好的年邁雙親換電梯房的夢碎，又不時面對小孩天真問起自己挑選的家飾寢具可以用了嗎？ 一字一句都令自己心如刀割、徹夜難眠。

目前此案已委由律師遞狀對夫妻倆提出詐欺等告訴，衷心期盼司法能還給她與A女一個公道，更呼籲若有其他受害者，應該也要勇敢挺身，減少更多人受害。