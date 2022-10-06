更生熱舞大賽活力四射

▲更生熱舞大賽。（圖／更生保護會提供）

更生保護會已成立77年，40歲以下的專任人員僅占33％，組織逐步邁入高齡化，如何讓老店新開張，是一項重大課題。因此，更生保護會於111年9月28日在高檢署博愛講堂首次舉辦「熱舞大賽」，更保夥伴開始利用公餘時間練舞，卯足全力，展現老中青合作無間的團隊精神。

高檢署檢察長兼更生保護會董事長張斗輝表示，更生保護會扮演助人的角色，助人工作除了專業技能養成，團隊精神不可或缺，集眾人之力，才能達成目標。110年配合「再犯防止推進計畫」，更保推出「強化毒品犯更生保護及社區處遇資源計畫」，挹注不少專業個案管理師，工作人員多樣化，只有在彼此磨合下，才能順利推展業務，讓更生保護業務成為安定社會的一股力量。

法務部保護司陳佳秀副司長表示，法務部蔡清祥部長非常重視更生保護業務，更生保護會一直以來以「任意性保護」為原則，但是「任意性保護」是一種比較被動的服務方式，因應現代社會趨勢，應該要化被動為主動，在更生人有困難的時候，主動積極為他們量身訂做，提供他們完整的服務。透過熱舞大賽，希望激發大家的活力，展現出熱情有勁的一面，用這股力量服務更生人，讓他們感受到大家的溫暖，真正獲得幫助。

本次活動邀請文化大學蘇安莉教授及朱淑女老師擔任評審，冠軍為高雄分會，將於11月11日的更保節活動中演出；亞軍為新北分會及嘉義分會；季軍為新竹分會；最佳精神獎為基隆分會。（本文轉載自更生保護會2022年10月《甦活人生電子報》）