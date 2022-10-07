淡水男碎唸「你都不洗碗」慘了　妻拿菜刀大街衝百米追砍老公

▲妻子不爽老公碎念，拿刀追砍 。（圖／翻攝自Dcard）



記者戴上容／新北報導

新北市淡水區35歲許姓女子，不爽老公江男回家口中不斷碎念：「你都不洗碗！」，一怒之下拿起菜刀往江男方向砍去，江男嚇死拔腿衝出屋外，許女也跟著奔出家中追了100公尺才悻然回家，附近鄰居聽到騷動急忙報警，警方獲報到2人住處，雙方互不提告，警將菜刀帶回訊後將許女依社維法送辦。

▲妻子不爽老公碎念，拿刀追砍 。（圖／翻攝自Dcard）

據了解，許姓女子與47歲江男結婚多年，9月30日中午12時許，江男從外返回新北市淡水區新民街上住處。江男進門後見到廚房水槽內堆疊好幾天未洗的碗盤，開始忍不住碎念「吼！你在家怎不洗碗盤啦」。未料，抱怨卻惹惱許妻！

許妻聽到抱怨後，直接到廚房拿起亮晃晃菜刀，朝著江男方向追去，江男見狀，嚇得拔腿往屋外逃去，許女見老公逃走，也拿著菜刀往屋子外追去，雙方追了100公尺，最後許妻因為體力不支才悻悻然回到住處。

兩人追逐的騷動，驚擾到街坊鄰居報警，事後也被PO上網路，警方獲報後，循線找到許女與江男到案釐清，雙方互不提告，江男不申請保護令，警詢後依違反社會秩序維護法，將許女移送裁罰後續製作家暴通報。

▲警察到場處理 ，江男赤裸上半身向警察說明他被追砍。（圖／記者戴上容翻攝）

▲警察到場處理，與許妻對談 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲許妻被移送法辦。（圖／記者戴上容翻攝）