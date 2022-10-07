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瞞妻跟已婚女同事單獨吃飯！他怨「有報備」討拍…反遭一面倒罵爆

已婚者跟異性獨處，但跟另一半報備只「報一半」，引來夫妻口角糾紛。（圖／示意圖，翻攝自pixabay）

▲已婚者跟異性獨處，但跟另一半報備只「報一半」，引來夫妻口角糾紛。（圖／示意圖，翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

這算是有誠實報備還是刻意隱瞞呢？一名男網友抱怨表示，自己跟一名女同事單獨約吃飯，後來因為大雨，男子花了來回三小時的車程送對方回家，事後老婆追問，男子鬼打牆般的回應妻子，自己單獨吃飯、接送回家的人「就同事啊」，但卻刻意不提起對方的性別是女生。男網友抱怨都跟老婆「報備」了，還被疑神疑鬼，但卻引來大批網友狂批原PO，故意隱瞞一起獨處同事的性別，根本就是有鬼。

一名人夫在《靠北婚姻2.0》發文抱怨自己的太太，他提到最近太太回娘家渡假，女同事的先生剛好也有事不在家，於是兩人相約一起吃飯。結果吃完飯下起大雨，原PO提議要載女同事回家，他強調當時有傳訊息給老婆「下大雨，載同事回家」。

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事後面對老婆追問，「是載誰回家啊？跑那麼遠？」原PO回應是同事，結果太太又問，「同事是誰啊？來回車程要3個小時欸」；原PO依舊鬼打牆般回應，「就同事啊」，最後老婆因為一直追問同事的名字，得知是女同事後，氣得質問，「是女生？為什麼要單獨約你吃飯？為什麼沒有先跟我說？」

原PO無奈表示，自己明明有「報備」自己載同事回家，但老婆卻還疑神疑鬼問一大堆，自覺被老婆追問很冤枉的原PO反問大家，「請問只是同事間單純吃個飯還要特別跟老婆報備『跟女性單獨』嗎？對方也結婚有家庭小孩了，根本不可能發生什麼事，每次只要跟女性友人出門就疑神疑鬼，實在受不了！」

面對原PO的抱怨想討拍，底下網友的回應完全沒有人力挺，反而一面倒反打臉原PO，「來回車程3小時，還隱瞞性別，問了還吱吱嗚嗚…應該是有什麼的前奏了！」、「自己不避嫌在那邊哭，你好意思？」、「就是結婚且有小孩有什麼都沒關係是嗎？結婚了是不懂避嫌嗎？如果你老婆在外面跟同事聊天吃飯，然後又千里迢迢被接送三小時，你還能安然接受，就真的沒救了」。

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