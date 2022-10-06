世新大學攜手遠雄人壽！預祝女籃旗開得勝勇奪UBA四連霸

▲ 世新女籃三位大四代表獻花給校長陳清河（左二）、遠雄人壽董事長孟嘉仁（中）及總經理趙學欣（右一），表達感謝之意。（圖／世新大學提供，下同）

文、圖／公共事務室

世新大學女子籃球隊屢創校史紀錄，連續三年拿下UBA公開女一級冠軍，以無體育科系大學締造大專籃壇傳奇，傲視各校勁旅！向來積極培育人才、實踐企業社會責任的遠雄人壽，今年第三年與世新合作，並於昨（5）日舉辦慶功晚宴，預祝世新女籃在UBA新賽季拿下四連霸，席間也安排獻花回饋、分享時刻、十月壽星祝福，及虎妞熱舞表演等精彩節目，藉此深化雙方情誼，期許未來強強聯手，讓產學合作升級再躍進。

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▲ 遠雄人壽特別邀請世新啦啦隊開場表演，預祝女籃旗開得勝。

遠雄人壽已連續三年贊助世新女籃，與世新大學產學合作緊密，此次盛宴備受注目，世新大學校長陳清河、副校長賴正能與楊盛昱、學務長胡全威、共課主委楊惟任、體育室主任李文志、女籃總教練何正峰、助理教練團及全體球員們皆出席盛會，遠雄人壽董事長孟嘉仁及總經理趙學欣也親臨現場，共同見證歷史時刻。為預祝女籃旗開得勝，勇奪四連霸，開場特別邀請世新競技啦啦隊冠軍隊伍，高難度且熱力四射的精彩表演，將現場氣氛炒到最高點。

▲ 遠雄人壽特別製作個人專屬頭像棒棒糖，贈與世新女籃球員及教練。

世新女籃連續三年奪冠，潛力深受矚目，校長陳清河表示，「感謝遠雄人壽一路來相挺，讓球員士氣大振，沒有後顧之憂，全心全力在球場拚搏，持續締造傳奇記錄。」另外他也肯定遠雄人壽在企業社會責任的實踐上不遺餘力，與世新積極培育人才之決心不謀而合，期盼未來透過雙方合作，讓更多青年學子受惠。向來熱愛籃球的遠雄人壽董事長孟嘉仁則指出，「希望未來每一年世新女籃都能穿著遠雄人壽的球衣，在小巨蛋贏得冠軍！」他也感謝世新女籃在過去兩年，為他的生活增添許多樂趣和驚奇，優秀表現讓遠雄人壽與有榮焉，勉勵世新女籃再接再厲，於UBA新賽季再創佳績。

為勉勵球隊三年來的努力，遠雄人壽特別製作專屬頭像棒棒糖，送給每位球員及教練，讓虎妞們又驚又喜；世新女籃也安排三位大四球員代表許玟瑄、楊淑琄及林妘樺，獻花回饋校長陳清河、遠雄人壽董事長孟嘉仁及總經理趙學欣，表達虎妞們對師長及遠雄人壽一路相挺的感謝之意。

▲ 球員林妘樺分享心路歷程時忍不住落淚，與總教練何正峰相擁而泣。

「她們真的很辛苦，即使農曆新年也沒有休息，每個人都拚了命練球，在球場上直到最後一秒鐘都沒有放棄，這就是世新的精神。」平時被稱為「魔鬼教練」的何正峰，也在晚宴上展現鐵漢柔情，與球員們分享一路來的心路歷程，其中球員林妘樺講到激動處，忍不住紅了眼眶，與教練何正峰相擁而泣，溫馨感人的畫面，讓在場所有人都為之動容。盛宴尾聲，虎妞們發揮平日活潑俏皮個性，在台上熱歌勁舞，為整場活動畫下圓滿句點。

▲ 世新虎妞們於現場帶來活潑動感的舞蹈表演，讓現場歡呼雷動。

不斷創下大專籃球聯賽歷史紀錄的世新大學，建校66年來特色鮮明，德智體群美五育並重，人才輩出表現亮眼，積極與業界企業攜手合作，展現高教私校辦學的績效與活力。

▲ 遠雄人壽已連續三年力挺世新女籃，預祝UBA新賽季世新再創佳績。（圖／世新大學提供）