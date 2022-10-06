動物園遊玩遭老虎「發狂攻擊」車被咬穿留駭人大洞　遊客目睹嚇瘋

記者鄭思楠／綜合報導

重慶一尹姓男子近日在一間允許自駕遊的動物園裡遊玩，偶然拍到一段驚人的畫面。一隻白老虎原本在道路上閒晃，結果不知為何突然抓狂起來，朝著前方的白色自小車猛追，追到之後還把車尾保險桿咬穿兩個洞，場面相當驚悚。他嚇瘋表示，白老虎咬完之後還衝他的車跑過來，把他也嚇了一跳。

據《九派新聞》報導，10月4日，尹男在重慶一野生動物園，偶然拍到一隻白老虎正追咬前方車輛。

畫面顯示，尹男正在拍攝白虎的時候，白虎突然向前車跑去，車一邊往前開老虎一邊在後面追著咬，最後把前車保險槓咬裂了。

▲白虎追咬車輛。（圖／翻攝自九派新聞）

另據《時間視頻》報導，此事發生在重慶樂和樂都主題公園，目擊者尹男說他也是無意間的錄影才發現白虎在咬前面的車，「咬完一回頭就對著我的車跑過來，把我還嚇了一跳。」

對此，公園工作人員回應，猛獸區允許自駕，每一台車裡面都會放一個對講機，遊客進景區會簽訂安全協議。

工作人員表示，涉事車輛的後保險槓被咬了一個洞，目前還在修理，「景區有保險，等保險公司定損後會全額賠償車主。」

影片曝光後立刻吸引70幾萬名網友討論，網友留言表示，「還好人坐在車子裡面，不然這下芭比Q了」、「雖然說遇到白虎很稀奇，但車被咬兩個洞的經驗也是永生難忘」。也有不少人嘲諷車鈑金太薄，直呼「這車子的用料不好啊」、「紙糊的車？」。

▼車輛被留下牙印。（圖／翻攝自九派新聞）