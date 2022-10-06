搭華航飛德國「轉乘德鐵」享優惠價！最低1千元起輕鬆到13個城市

▲華航開啟德鐵共用班號合作。（圖／華航）

記者李宜秦／台北報導

中華航空與德國鐵路公司Deutsche Bahn (DB)長期合作，自 10 月 11 日起與德鐵開啟共用班號服務，旅客抵達法蘭克福機場，可快速轉乘高速鐵路列車前往德國內陸13個城市。

華航表示，自 11 月 1 日起天天飛往德國法蘭克福，直飛只需 14 個小時，並可快速轉乘德鐵，輕鬆通往德國首都柏林（Berlin )、南部第一大城慕尼黑（Munich )，以及漢堡 （Hamburg）、科隆（Cologne）、紐倫堡（Nuremberg）等德國內陸主要城市，德鐵班次掛上華航班號，方便旅客訂位。

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華航表示，將提供德鐵加購優惠價，最低只要 1,000 元起，讓旅客轉乘方式有多元選擇，強化華航歐洲地區產品服務。

另外，華航也與JR西日本合作，限量推出「華航機票＋JR西日本關西廣域鐵路周遊券」陸空優惠套票，即日起自 2023 年 3 月 31 日止，凡購買華航集團台灣出發至大阪個人來回機票，出發日於 2023 年 6 月 29 日前 （含）之指定航班，即可以優惠價格加購JR西日本關西廣域鐵路周遊券套票，便利銜接至奈良、京都等熱門旅遊航點。

JR鐵路周遊券為赴日觀光客人人必備的交通票券，不僅限關西地區，也可前往天橋立、岡山、城崎溫泉、鳥取等地，華航推出4種套票，旅客亦可選擇含阿倍野HARUKAS300展望台、大阪梅田空中庭園展望台、或是京都鐵道博物館門票的套票，自由搭配機票、車票、觀光設施一次購買。

詳細購票資訊可洽華航合作旅行社，包括KKDAY、五福旅遊、可樂旅遊、東南旅遊、易遊網、創造旅行社、雄獅旅遊。