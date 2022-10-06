這樣也能拗？他罵警察「流氓」　搬魯迅文章掰是稱讚...法官打臉

▲男子罵警察是流氓，拿出魯迅文辯稱流氓是稱讚。（示意圖／pixabay）

記者翁子皓／台北報導

台北呂姓男子因騎單車逆向行駛，遭陳姓員警攔下開罰，心生不滿之餘竟怒罵員警「你跟流氓一樣」，被檢方依侮辱公務員罪起訴，呂男在法庭上拿出魯迅《流氓的變遷》一文，辯稱流氓是好的意思。法官認為呂男根本就是在罵人，不是在稱讚人，判他罰金5000元，仍可上訴。

判決書指出，台北呂男今年3月20下午騎單車，行經台北市中山區民生西路時，因逆向行駛，遭執勤陳姓員警攔下開罰，呂男因不滿對方未先勸導，就舉發他交通違規，因此與員警發生激烈口角爭執，情緒激動下，脫口辱罵對方「你跟流氓一樣」，後遭檢方依侮辱公務員罪起訴。

呂男出庭時，搬出文學家魯迅的文章《流氓的變遷》為自己辯解，他聲稱《流氓的變遷》一文中有提到，「流氓」是孔子之徒，是儒家，「流氓」也是墨子之徒，是俠，他說警察「跟流氓一樣」，是表示員警是有讀過書的正義保姆，並無辱罵之意。此外，他還表示現場號誌有問題，員警應該先以勸導為主，但對方卻直接開單，作法異於常人。

法官認為，「流氓」一詞在大眾普遍認知中，仍是負面詞語，而且事發當時，呂男因被員警開單不爽，與員警爭執不休，因而冒出「你跟流氓一樣」之語，可見呂男是出於不滿才以流氓罵對方，絕不是稱讚對方是行俠仗義的人民保姆，因此依侮辱公務員罪，判處呂男罰金5000元，仍可上訴。