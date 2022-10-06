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京都橘高校抵台與北一女樂儀隊交流！蔡英文送珍奶、古早味蛋糕

▲▼日本「京都橘高校吹奏部」來台即將在國慶大會演出，一行人也拜訪北一女與樂儀隊師生交流，總統蔡英文特地送珍奶、古早味蛋糕感謝。（圖／文化總會）

▲日本「京都橘高校吹奏部」來台即將在國慶大會演出，一行人也拜訪北一女與樂儀隊師生交流。（圖／文化總會）

記者林育綾／台北報導

有「橘色惡魔」之稱的日本「京都橘高校吹奏部」抵達台灣，準備在國慶大會演出，受到許多粉絲關注！今（6）日上午在圓山大飯店大廳快閃表演後，又前往北一女交流，總統蔡英文也特地送上圓山飯店的珍珠奶茶、萬華樂福的古早味蛋糕，並附上簽名的卡片，慰勞並感謝近百位師生一行人的辛勞。

▲▼日本「京都橘高校吹奏部」來台即將在國慶大會演出，一行人也拜訪北一女與樂儀隊師生交流，總統蔡英文特地送珍奶、古早味蛋糕感謝。（圖／文化總會）

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▲日本超人氣「京都橘高校吹奏部」來台，即將在國慶大會演出。（圖／文化總會）

「京都橘高校吹奏部」今年受到文化總會邀請，即將於國慶大會演出，該社團的特色是一邊演奏、一邊表演的高難度動作，每年參加全日本吹奏樂大賽、全日本行進吹奏大賽時，屢次獲得金獎，是吹奏樂聯盟的傳統強校之一，也因為身穿橘色制服，被稱為「橘色惡魔」，還曾在YouTube創下影片破4千萬人次觀看紀錄。

▲▼日本「京都橘高校吹奏部」來台即將在國慶大會演出，一行人也拜訪北一女與樂儀隊師生交流，總統蔡英文特地送珍奶、古早味蛋糕感謝。（圖／文化總會）

▲蔡英文特地送上禮物與卡片感謝京都橘高校。（圖／文化總會）

「京都橘高校吹奏部」昨5日晚間抵達台北後，午夜前往凱道走位劃標線，今6日又在圓山大飯店大廳快閃演出，隨後前往北一女與該校師生交流，行程滿檔。由於蔡英文身兼文化總會會長，特地送上禮物與卡片感謝京都橘高校，她在卡片上寫著，「歡迎來到台灣！期待您們的演出，相信雙十國慶會因為你們而更添光彩。」

而文總秘書長李厚慶也準備了《Fountain新活水》的日文版別冊，放在京都橘高校來台師生圓山大飯店下榻的房間內，向他們介紹台灣的美食，並留言「跟各位分享台灣的美食文化，表達我們最誠摯的感謝與情誼。」

▲▼日本「京都橘高校吹奏部」來台即將在國慶大會演出，一行人也拜訪北一女與樂儀隊師生交流，總統蔡英文特地送珍奶、古早味蛋糕感謝。（圖／文化總會）

▲▼日台交流協會與文化總會為橘高校學生準備禮物。（圖／文化總會）

▲▼日本「京都橘高校吹奏部」來台即將在國慶大會演出，一行人也拜訪北一女與樂儀隊師生交流，總統蔡英文特地送珍奶、古早味蛋糕感謝。（圖／文化總會）

京都橘高校吹奏部師生今日上午與北一女樂儀隊師生交流，北一女校長陳智源在歡迎時說，兩校有很多共通點，像是都很優秀、學生們都很可愛，還有一個共通點，是快要考試了，「大家忙完之後，都要努力準備考試喔！」語畢讓兩校的學生哄堂大笑。

▲▼日本「京都橘高校吹奏部」來台即將在國慶大會演出，一行人也拜訪北一女與樂儀隊師生交流，總統蔡英文特地送珍奶、古早味蛋糕感謝。（圖／文化總會）

▲▼北一女學生贈送喜歡的食物、禮物給橘高校吹奏部同學。（圖／文化總會）

▲▼日本「京都橘高校吹奏部」來台即將在國慶大會演出，一行人也拜訪北一女與樂儀隊師生交流，總統蔡英文特地送珍奶、古早味蛋糕感謝。（圖／文化總會）

▲▼日本「京都橘高校吹奏部」來台即將在國慶大會演出，一行人也拜訪北一女與樂儀隊師生交流，總統蔡英文特地送珍奶、古早味蛋糕感謝。（圖／文化總會）

▲▼北一女學生送卡片給橘高校學生。（圖／文化總會）

▲▼日本「京都橘高校吹奏部」來台即將在國慶大會演出，一行人也拜訪北一女與樂儀隊師生交流，總統蔡英文特地送珍奶、古早味蛋糕感謝。（圖／文化總會）

而京都橘學園理事長梅本裕則說，從事教育工作這麼多年來，這次來台灣真的感受到前所未有的熱情和溫暖，很慶幸在世界局勢比較動盪的年代，台日之間還是能透過文化交流，讓彼此更緊密；希望橘高校的同學能夠藉由來台的旅程增加國際觀，也期盼這次演出，能夠帶給台灣的朋友們對未來的希望。

▲▼日本「京都橘高校吹奏部」來台即將在國慶大會演出，一行人也拜訪北一女與樂儀隊師生交流，總統蔡英文特地送珍奶、古早味蛋糕感謝。（圖／文化總會）

▲▼兩校學生互相交流。（圖／文化總會）

▲▼日本「京都橘高校吹奏部」來台即將在國慶大會演出，一行人也拜訪北一女與樂儀隊師生交流，總統蔡英文特地送珍奶、古早味蛋糕感謝。（圖／文化總會）

李厚慶也說，從昨天見到京都橘高校師生下飛機開始，「我們就一直覺得精神振奮，被你們的活力感染了！」很期待全台灣的民眾都可以透過即將到來的國慶演出，也感受到這份活力與感動。他也提到，京都橘高校跟北一女，同樣都是有著百年歷史的學校，北一女樂儀旗隊和京都橘高校吹奏部都曾受邀到美國玫瑰花車演出，今年底也即將再次前往參加玫瑰花車大遊行。

▲▼日本「京都橘高校吹奏部」來台即將在國慶大會演出，一行人也拜訪北一女與樂儀隊師生交流，總統蔡英文特地送珍奶、古早味蛋糕感謝。（圖／文化總會）

▲兩校學生互贈禮物。（圖／文化總會）

橘高校吹奏部的部長（社長）竹内望咲也代表學生致詞，她先用台語「大家好」（Ta̍k-ke hó）向台灣的朋友問好，接著更以中文說，「我們是橘高校，我們有89名，每天都活力滿滿、微笑滿滿、夢想滿滿的練習表演，很高興跟北一女交流，謝謝！」

▲▼日本「京都橘高校吹奏部」來台即將在國慶大會演出，一行人也拜訪北一女與樂儀隊師生交流，總統蔡英文特地送珍奶、古早味蛋糕感謝。（圖／文化總會）

▲日本京都橘高校吹奏部與北一女與樂儀隊師生交流。（圖／文化總會）

文總表示，此次兩校交流活動，以及京都橘高校吹奏部師生來台期間之行程，慶籌會均依規向中央流行疫情指揮中心提報防疫計畫書並獲核准；在台行程依計畫進行，不得臨時新增行程，公開演出時均於劃定區域內進行，非相關人士禁入，亦不得與非特定人士及觀眾等未於防疫計畫中列冊之人士接觸，已函請內政部警政署加派警力協助安全及防疫措施之維護，請民眾及觀眾配合，切勿違反防疫規定，以免違規受罰。

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