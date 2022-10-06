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31歲男養生館初體驗！遇54歲大媽全套上陣還被抓　他直喊：衰爆

▲台南市警永康分局5日深夜，循線前往永康區永大路二段１家養生會館，查獲從事全套性交易色情服務，帶回蕭姓負責人及男客、小姐等4人送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警永康分局5日深夜，循線前往永康區永大路二段１家養生會館，查獲從事全套性交易色情服務，帶回蕭姓負責人及男客、小姐等4人送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅、郭玗潔／台南報導

台南一31歲郭姓男子5日經好朋友推薦，興沖沖前往一養生會館初體驗，花了3200元卻遇上穿細肩深V的54歲劉姓小姐服務「做全套」，結果第一次消費就被警察抓到，2人都被依違反社會秩序維護法裁罰，讓郭姓男客直呼「衰爆了，下次不敢了」。

▲台南市警永康分局5日深夜，循線前往永康區永大路二段１家養生會館，查獲從事全套性交易色情服務，帶回蕭姓負責人及男客、小姐等4人送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市警永康分局5日深夜接獲情資，循線前往永康區永大路二段１家養生會館，查獲從事全套性交易色情服務，店家以3200元之價格，安排小姐替客人從事全套性交易服務，事後再與女服務生以1280元、1920元之比例拆帳獲利，警方現場查扣保險套、現金等證物，現場帶回該養生館蕭姓負責人、蕭姓櫃檯人員及31歲郭姓男客及54歲劉姓小姐，一併帶回偵辦。

警方偵處過程中，獲知郭男乃因友人引薦而企圖前往消費，郭男說他聽信好友而初次前往消費，但第一次就被抓到，郭姓男客直呼「衰爆了，下次不敢了」！而劉女則大吐苦水，說她一生大部分時間都很窮，前些時日因為疫情又被腳底按摩店開除，不得已才從事這份工作，來養活家人，她心酸表示她賺錢不是為了奢侈生活，而是為了一餐溫飽罷了！全案偵訊後仍依法送辦。　

永康分局分局長甘炎民表示，為使民眾對治安有感，查察色情行業絕不手軟，呼籲業者切勿心存僥倖，以身試法。

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