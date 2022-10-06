快訊／腦炎增1死！1歲男童「全身抽搐送急診」　發病到死亡僅6天

▲指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

兒童腦炎再增1死。一名1歲男童未接種疫苗也無慢性病史，9/24出現發燒咳嗽症狀，9/28晚間因全身抽搐送急診，頭部電腦斷層顯示有腦水腫，治療後仍於9/30出現休克及上消化道出血等併發症，從發病到死亡僅6天。

本土疫情連11周上升，中央流行疫情指揮中心今（6）日公布新增4萬6423例本土病例，比上週同期4萬4665例增加3.9%。確診個案中另增211例中重症，另有57例死亡。

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▲指揮中心公布本土病例分析及中重症統計。（圖／指揮中心提供）

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，該名1歲男童9/24出現發燒、咳嗽症狀，9/27快篩陽性確診，9/28晚間因全身抽搐送急診，頭部電腦斷層顯示有腦水腫，疑似腦炎，9/29轉至醫學中心插管收治加護病房，使用呼吸器及多重藥物治療，雖然積極救治，仍出現休克及上消化道出血等併發症，9/30過世。

今日亦有另一名較年輕的死亡個案，為20多歲男性，接種過3劑疫苗，頭痛約1個月未就醫，9/30突然意識喪失，送急診PCR陽性確診，電腦斷層顯示有腦出血與腦水腫，治療3天仍不幸過世。

羅一鈞表示，疫情仍在高原期，兒童快篩陽性要注意的情況包括抽搐、意識不佳、呼吸困難或胸凹現象，唇色發白或發紫，血氧低於94％，肢體冰冷或冒冷汗，都需要緊急送醫，不受限於居家隔離規定；若長期間發燒超過48小時、持續性頭痛、腹痛、嘔吐，或超過12小時未進食或未解尿，也要尋求醫師視訊診療，以免延誤病情。

▲指揮中心說明新增中重症及死亡個案。（圖／指揮中心提供）※點圖放大

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