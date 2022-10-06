長榮開航米蘭、慕尼黑！搭機爽吃「米其林料理」　再品專屬調酒

▲長榮航空將開航米蘭、慕尼黑航線，為時隔25年後，再度開闢歐洲新航線。（圖／長榮航空）

記者李宜秦／台北報導

長榮航空為慶賀米蘭、慕尼黑開航，今(6)日宣布將與米其林一星主廚李皞(Paul Lee)合作，為台北-米蘭航線設計專屬菜單，台北-慕尼黑航線則提供京都米其林三星主廚中村元計設計的餐點，兩條航線所有艙等的旅客，都可以享受到米其林主廚所設計的料理。

長榮表示，米其林一星主廚Paul Lee為長榮航空台北-米蘭航線皇璽桂冠艙的乘客精心設計「紅條石斑、伊比利火腿、甜豆、里昂洋芋」以及「燉小牛頰、豆豉、馬鈴薯泥、山蘇」兩套餐點，為豪華經濟艙及經濟艙旅客設計的則是「豆豉醬燉小牛頰佐配馬鈴薯泥」。

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米蘭航線也為皇璽桂冠艙旅客挑選產自義大利紅酒，以 100% 的普里米蒂沃(Primitivo)葡萄品種釀造，另特別研發了一款特色調酒「漫步在米蘭」，在白蘭地酒香中帶出檸檬的清香與蔓越莓的甜美。

▲▼長榮航空開航米蘭、慕尼黑，兩航線都推出專屬機上餐。（圖／長榮）

長榮同時與台灣首位世界咖啡師大賽(WBC)冠軍吳則霖-興波咖啡合作，特選具有核果、焦糖及巧克力風味的深焙咖啡。

京都米其林三星主廚中村元計則為台北-慕尼黑航線皇璽桂冠艙旅客設計秋季套餐，主菜為「智利海鱸魚味噌漬 紅豆鑲蓮藕」，豪華經濟艙及經濟艙則分別提供「牛肉壽喜燒」及「蒲燒豬肉」兩道主菜。

長榮航空邀請榮獲年世界咖啡沖煮大賽(WBrC)冠軍-王策(VWI by CHADWANG)，為慕尼黑航線皇璽桂冠艙旅客特別調製帶有核桃與橄欖風味、口感富有甘草糖餘韻的VWI單品咖啡。

▲▼長榮航空米蘭、慕尼黑航線均可品嚐到專屬調酒與咖啡。（圖／長榮）

為了讓旅客先嚐慕尼黑最具特色的啤酒，更以啤酒為基底，帶來兩款德式經典調酒「慕尼黑啤樂」及「萊德樂」，並提供全艙等旅客2019年AIBA澳洲國際啤酒大獎「最佳歐式拉格啤酒」的金車柏克金-黃金拉格啤酒。

長榮將結合餐前飲料服務提供限量版的特色紀念杯墊，米蘭航線的杯墊上刻劃著名景點米蘭大教堂，慕尼黑航線的杯墊則以經典的啤酒杯作為主題，除了提供旅客機上使用，也歡迎旅客帶回家收藏。

▲長榮航空機上提供特色杯墊，旅客可帶回家收藏。（圖／長榮）