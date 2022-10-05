ET民調／60歲以上47.7%挺柯志恩　陳其邁30至39歲支持度達63.5%

▲年底高雄市長選戰藍綠對決，由民進黨現任市長陳其邁對戰國民黨提名的柯志恩。（圖／記者李毓康攝、高雄市國民黨黨部提供）

記者皮心瑀／台北報導

本次高雄市長選戰除了民進黨尋求連任的陳其邁、國民黨參選人柯志恩，還有無黨籍的曾尹儷與鄭宇翔，共4人登記參選。根據《ETtoday新聞雲》最新調查顯示，支持度最高為陳其邁53.9%，第二則為柯志恩31.3%。其中，陳其邁在30-39歲的市民中最獲青睞，達63.5%，而柯志恩則在60歲及以上拿到47.7%最多。

從資料分析，陳其邁在20-29歲（59.8%）、30-39歲（63.5%）、40-49歲（58.5%）、民進黨（97.6%）及泛綠（87.7%）認同者中獲得相對較高的支持度，領先柯志恩的幅度均在三成以上；而柯志恩則以50-59歲（40.6%）、60歲及以上（47.7%）、國民黨（88.6%）、泛藍（86.6%）認同者的支持度較高。

若由議員選區來看，陳其邁在第03選區（永安區/岡山區/燕巢區/彌陀區/梓官區/橋頭區）、第07選區（三民區）與第08選區（前金區/新興區/苓雅區）擁有相對較高的支持度，特別是第08選區，陳其邁獲得65.9%的高支持度，領先柯志恩38.7個百分點；而在第06選區（鼓山區/鹽埕區/旗津區）與第11選區（大寮區/林園區）中，陳其邁領先幅度約12個百[分點，為兩人支持度差距較小的選區。

▲高雄市長最新民調。（圖／《ETtoday新聞雲》，下同）

針對施政滿意度，62.1%高雄市民對陳其邁的施政表現感到滿意（非常滿意24.5%、還算滿意37.6%）；另有31.7%高雄市民對陳其邁施政表現感到不滿意（非常不滿意12.7%、不太滿意19.0%）。

而在市政議題方面，高雄市民最在意的前五項市政發展項目依序為社會福利（50.1%）、空氣品質（49.7%）、房價問題（47.2%）、經濟發展（46.3%）、交通建設（44.8%）。各項市政發展成效評價上，分數最高前五名分別為醫療政策、文化發展、觀光旅遊、教育品質及經濟發展。