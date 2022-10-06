疫苗價格還無法公開　4款新冠疫苗保密期限曝光「BNT最久」

▲衛福部長薛瑞元於立法院財政委員會答詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者洪巧藍／台北報導

新冠疫苗採購價格因為保密無法公開，採購合約列「密件」封存30年，遭外界質疑是為了逃避監督、黑箱。衛福部長薛瑞元今（6）日於立法院詢答，強調相關資料是保存30年，而非指保密。至於各類疫苗保密期限，他進一步透露，其中高端、AZ是保密5年、Novavax保密7年、BNT保密10年。

立法院財政委員會今天邀請審計部、行政院主計總處、衛生福利部、經濟部等就「COVID-19疫苗及冷鏈之購買、廠牌、價格、劑量、施打及相關預算執行情形與效益」進行專題報告，並備質詢。

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根據審計部報告，到111年9月底止，國內採購疫苗數量6841萬餘劑，受贈疫苗2426萬餘劑，合計有9267萬餘劑；其中已經到貨6595萬餘劑，耗用5787萬餘劑。

另根據疾管署提交的報告中指出，截至9月30日止，新冠肺炎疫苗採購等相關經費執行約新台幣498億元，包括疫苗採購435億元（包含疫苗費、冷鏈物流配送費、接種處置費、針具、預防接種受害救濟金等）以及施打作業費約63億元。但採購金額涉及合約保密條款，則未提供。

薛瑞元接受國民黨立委林德福質詢時回應，相關疫苗資料保存30年，不是保密，另也取得廠商同意，公布高端、AZ保密5年、Novavax保密7年、BNT保密10年。

根據審計部報告，高端疫苗採購500萬劑，已經有448萬劑消耗，當中也包含捐贈給索馬利蘭的15萬劑。林德福質疑高端疫苗報廢狀況與耗費金額，薛瑞元持續強調，因應合約因素，疫苗單價無法透露；不過以目前資料來看已經報廢120萬劑，其他60幾萬還沒有屆期，效期到11月。

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