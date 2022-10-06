涉買凶殺人！威震董座「交保4個月」又涉博弈、洗錢　遭羈押禁見

▲吳明達涉嫌買凶殺人，檢警4日發動搜查並逮捕吳以及其他共犯。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者黃哲民、劉人豪／台北報導

威震集團董事長吳明達被檢警查出涉嫌花500萬元買凶，找槍手射殺青山宮主委黃清源，因而被捕；檢警進一步查出，他還涉及博弈、洗錢等案件，4日再次將他逮捕，檢方5日深夜向法院聲請羈押後，台北地院也裁定羈押禁見。

角頭出身的吳明達，1999年間曾在台北市街頭開槍狙擊當時的北聯幫幫主唐重生，導致對方傷重不治，坐牢將近18年，沒想到出獄之後又捲入買凶殺人、洗錢等案件。

檢警調查，吳明達曾經向新北市李姓建商借款2000多萬元，事後陸續償還債務，但是李認為他沒有還錢，所以找上青山宮主委黃清源出面協調，結果談判破局，李位於泰山的住處以及萬華開發公司也遭到槍擊。

檢警在6月間掌握消息，得知吳明達疑似因為債務糾紛，開價500萬元要找殺手槍擊黃清源，沒想到手下找來的梁建偉、張修名收了50萬元訂金之後，遲遲沒有下手，最後把錢花光，擔心無法對吳交代，兩人乾脆帶著槍彈倒戈投靠黃，並坦承受到吳的指示要來暗殺黃。當時吳明達接受偵訊否認涉案，檢察官16日訊後諭令吳明達100萬元交保，

檢警查出，李姓建商的住處及公司遭到槍擊，疑為威震集團在幕後主導，10月4日前往吳明達位於新北市淡水區的住處搜索，並將包含吳在內等相關人等逮捕；另外，由於吳明達還被查出涉及博弈、洗錢等案件，檢方5日深夜經複訊後聲押，台北地院今(6日)下午裁定羈押禁見。