暗殺艋舺青山宮主委！「威震聯盟」500萬買兇　槍手蹲點2天懵了

▲吳明達涉嫌花錢買兇殺人，結果槍手卻倒戈投靠對方。（資料照／記者邱中岳翻攝）

記者劉昌松／台北報導

威震聯盟首腦吳明達，疑因債務糾紛，開價500萬元要找殺手槍擊艋舺青山宮主委黃清源，沒想到手下找來的梁建偉、張修名收了訂金50萬元後，遲遲不敢下手，最後花光錢，無法對吳明達交代，梁、張乾脆帶著槍枝倒戈投靠黃清源，坦承受吳明達指示要來暗殺黃，台北地檢署27日依預備殺人罪起訴吳、梁、張等5人。

曾因殺人罪被判無期徒刑的吳明達，2017年獲得假釋出獄，和李姓建商有千萬債務糾紛，李男找來萬華芳明館旗下原生開發公司負責人、同時也是青山宮主委黃清源居間調解，吳明達對此不滿，拿出500萬元要威震聯盟手下劉偉元、劉志偉去找殺手處理黃清源。

劉等人一開始找到第1組強姓殺手，因價碼談不攏談不攏而失敗，接著在2月18日找上桃園正義會角頭梁建偉，梁建偉收了訂金50萬，以及威震提供的槍彈，但不敢親自下手，又再找來張修名當槍手，沒想到張修名到艋舺青山宮蹲點2天，遲遲不敢下手，最後錢都花光，威震聯盟又不斷追問暗殺進度，梁建偉和張修名在走投無路之下，在2月20日直接登門，請黃清源保護他們。

4月27日凌晨3時許，原生開發公司仍發生鐵門遭轟7槍案，槍手事後到大同分局投案，檢警循線追查出吳明達2月間就曾花錢買兇，殺手卻帶槍投靠的隱情，檢察官調查後認為，雖然最後張修名沒有著手開槍，但他和提供資金教唆的吳明達等人，已經完成殺人準備，因此依預備殺人罪起訴吳等5人。