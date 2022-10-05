回家開伙不一定衛生　不良廚具砧板可能散發致命甲醛

▲部份廚具業者生產的廚具門板、砧板，因為是密集板做成，可能散發出致命甲醛。（圖／記者鄧木卿攝、下同）

記者鄧木卿／台中報導

疫情逐漸趨緩，各餐廳消費者慢慢回流，但是食安問題層出不窮，民眾擔心外食的衛生疑慮，可是選擇在家開伙，就會比較安心嗎？1名廚具業者透露，部份廚具櫃或是砧板外表雖然烤漆得很漂亮，但內部卻是廢木屑製成的密集板，時間一久，就會散發出致命的甲醛毒素，而且被水沖洗後，過一段時間就會發霉，民眾選購時最好慎選並詢問業者廚具品質，以免浪費錢又傷身。

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1名廚具業者表示，部分廚具的門板或是砧板內部是用廢木屑填充而成的密集板，並非一體成形，必須鎖上螺絲固定，時間一久很容易裂開，如果用水沖洗，門板、砧板會立刻吸水，一段時間後就會壞掉或發霉，這就是有些廚具的使用說明書提醒消費者，千萬不能用水沖洗廚具的原因。

即使不用水沖洗，長期處在高濕氣廚房的廚具，密集板也會崩壞，而有著漂亮烤漆的外表，甚至會散發出甲醛，長期吸入過多甲醛，將有致癌風險，食物放在密集板做成的櫥櫃，就會吸收甲醛而變質，毒害全家人健康。

有廚具業者就研發出新的廚具門板和砧板，材質是跟嬰兒奶嘴一樣的TPE材料，完全沒有密集板的缺點，至少能使用30年，還不用砍樹、免烤漆，不但獲得台灣創新研究獎，還擁有歐盟等多國專利，甚至深受高級名車業者青睞，作為送給車主的最合適贈禮，民眾除了安心在廚房做出味美衛生的美食佳餚，也讓家居生活更環保、更有質感。