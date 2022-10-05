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車臣領導人怒了！轟女性反普丁動員是公敵　「逼老公施暴毆妻」

▲▼車臣領導人卡迪羅夫（Ramzan Kadyrov）。（圖／達志影像）

▲車臣領導人卡迪羅夫（Ramzan Kadyrov）。（圖／達志影像）

記者詹雅婷／綜合報導

車臣共和國首府格羅茲尼9月21日舉辦反對俄羅斯動員集會，但就在活動結束後，至少有130名婦女被抓走。外傳這群婦女被車臣領導人卡迪羅夫稱為「人民公敵」，威逼女性示威者的老公動手毆妻，甚至把男性親屬送往烏克蘭前線戰場。據傳當地一名男性被強迫對愛妻施暴，接著18歲的兒子就被帶走受訓準備前往烏克蘭，最終心臟病發過世。

每日郵報報導，車臣政府針對格羅茲尼（Grozny）9月21日集會活動示威者出手，至少有120名至130名婦女被拘捕。27歲反對派人士揚古爾巴耶夫（Ibragim Yangulbaev）轉述受害者說法指出，男性被迫毆打妻子，假若拒絕，執法人員就會代為動手毆打他們的老婆，「我們無法確切說出這些人的親屬中，有多少人被綁架，但至少有120人，還有更多親屬被關押」。

卡迪羅夫（Ramzan Kadyrov）把參加集會的婦女貼上「人民公敵」的標籤，更透過影片指出，有些人認為有必要反對局部動員令，「總統兼最高總司令（普丁）知道需要什麼，任何人都不該這樣討論他的決定，而是應該執行，那群抗議者是『人民公敵』，應該被逮捕，這些人的男性親屬應該要送到戰區」。

▲▼車臣士兵、車臣軍隊。（圖／達志影像）

▲許多示威者親屬被帶到俄羅斯特種部隊大學受練。圖為車臣士兵。（示意圖／達志影像）

許多示威者親屬被帶到車臣東部城市古傑爾梅斯（Gudermes），在俄羅斯特種部隊大學（Russian Special Troops University ）接受訓練，為前往烏克蘭做準備。

穆拉多夫（Adam Muradov）的妻子就是被拘捕的其中一人，他被迫對自己的妻子施暴，18歲兒子法立德（Valid Muradov）也被抓上戰場，這一切讓他感到非常羞辱及沮喪。在法立德9月27日打電話回家告知很快就會被派到前線的隔天，他死於心臟病發作。

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