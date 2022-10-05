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明代藝壇最強斜槓KOL！故宮推國寶展　揭開王世貞「華麗復仇記」

▲▼國立故宮博物院,台北市士林區。（圖／記者季相儒攝）

▲國立故宮博物院將推出年度國寶特展「寫盡繁華－晚明文化人王世貞與他的志業」。（圖／ETtoday資料照）

記者林育綾／台北報導

國立故宮博物院推出年度壓軸特展「寫盡繁華－晚明文化人王世貞與他的志業」，王世貞可說是晚明藝壇極具代表性的「斜槓KOL」，展覽聚焦於他精彩的一生和志業，其中竟因〈清明上河圖〉與嚴嵩、嚴世蕃父子牽扯出一段「因畫致禍」的傳奇糾葛，揭開他的「華麗復仇記」；還有國寶書畫黃金陣容，限時42天亮相展出！

許多人都聽過明代李時珍的醫藥著作《本草綱目》，卻可能不認識關鍵的「幕後推手」王世貞。他可說是晚明藝壇極具代表性的「斜槓KOL（關鍵意見領袖）」，熱衷於著述、遊歷、交友、賞鑑等活動，對於造園、書畫、古籍、陶瓷、緙繡、珍玩皆有涉獵，縱橫藝壇，成為文化品味認證的權威。而當時《本草綱目》就是獲得王世貞的「名人推薦序」才得以順利出版，充分反映他身為藝壇意見領袖的知名度與影響力。

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展覽聚焦於王世貞精彩的一生與他的志業，其中竟因〈清明上河圖〉與嚴嵩、嚴世蕃父子牽扯出一段「因畫致禍」的傳奇糾葛，譜寫出愛恨交織的「華麗復仇記」。根據明清筆記小說，盛傳明代攬權貪賄的奸臣嚴嵩，欲強奪王家所藏〈清明上河圖〉。

▲▼「寫盡繁華—晚明文化人王世貞與他的志業」將展出故宮收藏的「傳宋張擇端清明易簡圖」。（圖／故宮提供）

▲「寫盡繁華—晚明文化人王世貞與他的志業」將展出故宮收藏的「傳宋張擇端清明易簡圖」，可說是「仿假畫的假畫」。（此圖為局部畫面／故宮提供）

而王世貞父親王忬迫於無奈，請畫師黃彪摹造仿本；不料事後遭裝裱匠揭露，埋下嚴嵩、嚴世蕃父子藉故陷害王忬致死的禍根。此次展覽，首黨將展出宋代張擇端〈清明易簡圖〉，畫幅可見王世貞、嚴世蕃的假印，即是晚明作偽者有意附會流傳故事，藉此抬高畫價與可信度。

王世貞認為「天地間無非史而已」，他以獨具的史家之眼，觀察16世紀大明繁華，記錄明代充滿創意與多元競爭的文化盛況。此次借自國家圖書館藏《嘉靖以來內閣首輔傳》，既是王世貞重要的史學著述，也是明史的基礎，成為後世論斷嚴嵩父子功過形象的重要來源。

而膾炙人口的奇書《金瓶梅》，推測是王世貞的復仇之作，書中多處影射嚴嵩之子嚴世蕃的奢華淫蕩，且「西門」慶這個名字，恰與嚴世蕃「東樓」齋號相互呼應。

▲▼「寫盡繁華－晚明文化人王世貞與他的志業」特展，展出明代藝壇領袖王世貞尺牘。（圖／故宮提供）

▲「寫盡繁華－晚明文化人王世貞與他的志業」特展，展出明代藝壇領袖王世貞尺牘。（圖／故宮提供）

面對晚明政治勢力的對抗、文化品味的競逐，王世貞身為明代重要的史家與文學家，生於繁華，歷經繁華，創造繁華，寫盡世間所有繁華；當繁華落盡，在王世貞起筆落紙的間隙中，為世人留下一幕幕晚明文化榮景的絕代風華。而他如刃的筆鋒，筆筆鑿刻嚴嵩父子深植人心的奸臣形象，終以文史之筆成就一場華麗的復仇記。

此次展覽，也推出國寶書畫黃金陣容，包括被譽為「天下第一草書」的唐代懷素〈自敘帖〉、典型唐代青綠山水風格〈唐人 明皇幸蜀圖〉、元代趙孟頫〈鵲華秋色圖〉等，展期限時42天亮相，故宮也歡迎民眾在國慶連假期間賞國寶。

「寫盡繁華－晚明文化人王世貞與他的志業」特展
2022年10月5日～2023年3月21日
第一檔：2022年10月5日～2022年12月25日
第二檔：2022年12月28日～2023年3月21日
故宮北部院區 正館202、204、206、210、212陳列室

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