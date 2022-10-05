婆婆吃水梨1規定讓她翻白眼　人妻嘆烏梅汁也被禁：會衰

記者黃翊婷／綜合報導

一名媳婦在臉書PO文抱怨，婆婆對於吃水梨有一個很麻煩的規定，就是不能跟其他人分著吃，因為會「分梨（離）」，所以都是一人一顆，讓她非常困擾，後來乾脆直接拒絕吃水梨。文章公開之後，不少網友也留言分享自家的奇怪規定，例如雞腳不能只吃一隻、鳳梨不能切；還有一名人妻感嘆，自家婆婆是規定不能喝烏梅汁，因為會衰。

▲原PO的婆婆認為水梨不能跟別人分著一起吃。（示意圖／CFP）

原PO在臉書「靠北婆婆2.0」的文章中提到，婆婆對於吃水梨有一個很麻煩的規定，就是不能跟人分，因為「我們不分梨（離）」，偏偏現在水梨都很大一顆，一人一顆根本無法一次吃完，常常要分成好幾次吃，吃不完的部分就每個人用一個保鮮盒存放。

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原PO說，婆婆對於這個規定非常引以為傲，每次只要家中有水梨，就一定要講一次，然後笑得十分開心，讓她既傻眼又無奈，「白眼已經翻到……唉，後來我索性就都不吃了。」

文章公開之後掀起網友熱議，大家紛紛留言調侃原PO的婆婆太迷信，「那打成汁吧！我梨中有你，你梨中有我」、「就是想跟婆婆分離不行嗎」、「我以為是不要切一半，一人一半才是分離」、「笑死，活這麼大第一次聽到」、「不要一人一半就好，大家分著吃是OK的喔」、「諧音都要顧，活得真累」。

還有部分網友表示可以理解原PO的無奈，因為自己家中也有一些奇怪的規定，「我婆婆是說不要喝烏梅汁，會衰」、「我們家是雞腳不能只吃一隻」、「鳳梨也不能切，因為切了不會旺」。